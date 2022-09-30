Promosyonlara 1 Ekim 2022 BOMBASI! 14 bin TL'ye çıkıyor! SSK, Bağkur emeklileri tek cümleyle maaşından 2 kat fazla nakit ödeme alıyor! Fibabanka, Finansbank, ING, İş Bankası, Yapı Kredi...

Emekli maaş miktarlarına göre 500 TL, 625 TL ve 750 TL olarak ödenen promosyon ödemelerini herhangi bir ek şart talep etmeden 8.000 TL'ye kadar yükselten bankalar bulunuyor. Ayrıca kampanyalarla beraber emekli promosyonları yine bazı bankalarda 10.000 TL'ye kadar çıkabiliyor. Bankalar tarafından emeklilere özel düzenlenen kampanyalardan birisi de emekli promosyon ödemeleri oldu. Ekim ayında ödemelerin 14 - 15 bin TL bandında veya daha yüksek olması bekleniyor. İşte 2022 Ekim ayı promosyon kampanyaları!