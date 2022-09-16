Promosyonlar 8.000 TL bile değil 10.000 TL’ye yükseldi! SSK, Bağkur’luya 3 senede 1 ATM’den ek maaş! Maaşı 3.500, 3.700, 4.000 TL olan emekliler...

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Bazı kurumlarda 30-32 bin TL'ye çıkan promosyon görüşmelerinin olduğunu duyuyoruz. Bunun sebebi ne? 12 bin çalışanın olması. Burada 12 milyon emekli var. 12 milyon emekliyle bankaların karşısına çıkılırsa emeklilerin eline 10-15 bin TL belki daha fazla promosyon geçebilir" demişti. Öte yandan başvurular için son gün 31 Ekim olacak.