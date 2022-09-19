Promosyonda üst limit 10 bin TL! Kimlik numarası 4,8,2,6,0 ile biten emekliye 3 yılda 1 kez ödeme! TEB, Yapı Kredi, Akbank, Garanti peş peşe zamları açıkladı!

Emekli olan milyonlarca vatandaş, emekli maaşlarını hangi bankadan alacakları konusu ile ilgili çeşitli tetkik yapmaya devam ediyor. Promosyon ödemeleri 10 bin TL'ye yükseldi. Vatandaşlar en yüksek promosyon hangi bankada merak ediyor. İşte banka banka promosyon miktarları!