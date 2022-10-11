Promosyon 27 bin TL'ye çıktı! SGK, Bağ-Kur'luya GIRLA PARA yağacak! Emekliye, işçiye, memura 2 MAAŞ EK ÖDEME! Yapı Kredi, Akbank, Ziraat, Garanti...
Emekli promosyonunda yarış devam ediyor. 27 bin TL'ye ulaşan promosyon miktarları binlerce kişi tarafından merak ediliyor. SGK, Bağ-Kur dahil binlerce milyonlarca kişi promosyon miktarlarını araştırmaya başladı. Son dönemde peş peşe gelen maaş promosyonu müjdelerinin yanı sıra sağlık çalışanları miktarların güncellenmesini bekliyordu. Bir ilde alınan karar sonrası sağlık çalışanlarına 27 bin TL promosyon ödemesi yapılacağı belirtildi. Memur için imzalanan anlaşmalarda ise 41 bin 500 liraya varan promosyon imkanları vatandaşları şoke etti. Samsun'da görev yapan yaklaşık 15 bin sağlık çalışanına 27 bin Türk Lirası promosyon ödeneceğinin açıklanmasının ardından vatandaşlar alacakları tutarlar için arama motorlarına yöneldi. Memura, emekliye çift maaş olarak ödenecek, en yüksek promosyonları sizler için derledik. İşte en yüksek promosyon evren bankalar ve konu hakkında tüm merak edilenler...
Promosyon tutarlarındaki artış vatandaşları şaşırtıyor. Bankalar arası yarış devam ederken Samsun'da sağlık çalışanlarına verilecek 27 TL promosyon ödemesi büyük ilgi çekti. İşte en yüksek promosyon evren bankalar ve kurumlar...
27 BİN TL PROMOSYON NE ZAMAN YATACAK?
"İl Sağlık Müdürlüğünde gerçekleştirilen banka promosyonu görüşmelerinde; İl Sağlık Müdürlüğümüz ve yetkili sendikaların katılımıyla oluşturulan komisyon ve banka yetkilileri ile varılan anlaşma neticesinde 1 yıl ilaveli olarak ve ceza şartı olmaksızın, her bir çalışanımıza önümüzdeki kasım ayında 27 bin TL ödenecek şekilde prensip anlaşmasına varılmıştır. Sendikamızın da yoğun emek ve mesai harcadığı bu süreçte İl Sağlık Müdürümüz Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç'a ve ekibine teşekkürlerimizi sunarız."