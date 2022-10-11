Promosyon 27 bin TL'ye çıktı! SGK, Bağ-Kur'luya GIRLA PARA yağacak! Emekliye, işçiye, memura 2 MAAŞ EK ÖDEME! Yapı Kredi, Akbank, Ziraat, Garanti...

27 BİN TL PROMOSYON NE ZAMAN YATACAK?

"İl Sağlık Müdürlüğünde gerçekleştirilen banka promosyonu görüşmelerinde; İl Sağlık Müdürlüğümüz ve yetkili sendikaların katılımıyla oluşturulan komisyon ve banka yetkilileri ile varılan anlaşma neticesinde 1 yıl ilaveli olarak ve ceza şartı olmaksızın, her bir çalışanımıza önümüzdeki kasım ayında 27 bin TL ödenecek şekilde prensip anlaşmasına varılmıştır. Sendikamızın da yoğun emek ve mesai harcadığı bu süreçte İl Sağlık Müdürümüz Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç'a ve ekibine teşekkürlerimizi sunarız."