Primler değişiyor, destekler büyüyor! Bağ-Kur, İsteğe Bağlı Sigorta, Genel Sağlık Sigortası...

3'TE 1'İ DEVLETTEN

İsteğe bağlı sigorta ödeyen, mevcut asgari ücrete göre aylık en az 3 bin 202 lira 56 kuruş ödeme yapıyordu. Bu tutar yeni asgari ücretle 4 bin 292 lira 52 kuruşa çıkacak.