Primler değişiyor, destekler büyüyor! Bağ-Kur, İsteğe Bağlı Sigorta, Genel Sağlık Sigortası...
Asgari ücrete yapılacak ara zam sigorta primlerine de yansıyacak. Bağ-Kur primleri artarken, düzenli ödeme yapanlar 5 puanlık indirimden yararlanmaya devam edecek. Genel Sağlık Sigortası primleri de artacak, ancak devlet desteğinden yararlanmak için gelir sınırı yükselecek. Bir artış da isteğe bağlı sigortada olurken burada da ev kadınları için devlet desteği devreye alınacak. İşte yeni primler...
20.06.2023 12:24 - Son Güncelleme: 20.06.2023 12:24
İSTEĞE BAĞLI SİGORTA
Çalışmayanlara, eksik primi olanlara emeklilik yolunu açan isteğe bağlı sigortada her ay brüt asgari ücretin yüzde 32'si oranında prim yatırılıyor.
18 yaş üstü olan, zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmayanlar bu imkandan yararlanabiliyor. Bu şekilde ödenen primler Bağ-Kur kapsamında sayılıyor.
3'TE 1'İ DEVLETTEN
İsteğe bağlı sigorta ödeyen, mevcut asgari ücrete göre aylık en az 3 bin 202 lira 56 kuruş ödeme yapıyordu. Bu tutar yeni asgari ücretle 4 bin 292 lira 52 kuruşa çıkacak.