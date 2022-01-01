Primi eksik olanlara müjdeli haber! O şartları tamamlayanlar yararlanabiliyor! SGK’dan toplu para iadesi nasıl alınır?

SGK'dan hem Bağkur'luları hem de SSK'lıları sevindiren haber geldi, toplu para iadesi şartları tamamlayanlar için yapılıyor. Tüm şartları yerine getiren ve bir tek eksik primi bulunanlar emekli olmayacakları için üzülüyorken bu haber ile birlikte mutlu olacak. Toplu para iadesi vefat eden kişilerin kanuni mirasçıları tarafından da istenebiliyor. SSK ve Bağ-Kur'lular dışında memurlar da belli şart dahilinde bu haktan faydalanabiliyor. İşte konuya dair merak edilen tüm detaylar!