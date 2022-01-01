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Haberler Ekonomi Primi eksik olanlara müjdeli haber! O şartları tamamlayanlar yararlanabiliyor! SGK’dan toplu para iadesi nasıl alınır?

Primi eksik olanlara müjdeli haber! O şartları tamamlayanlar yararlanabiliyor! SGK’dan toplu para iadesi nasıl alınır?

Emekli olmak her çalışanın hayali ve iş hayatında uzun yıllar hizmet vermenin ardından bu hayale kavuşmanın detaylarını araştırıyor. Sigorta başlangıç tarihi, ödenen primler ve yaş şartının tamamlanması bu noktada oldukça önemli. Bir de diğer şartları yerine getirip primi eksik olanlar var, SGK'dan müjdeli haber geldi ve o şartları tamamlayanlar toplu para iadesi hakkından yararlanabiliyor. Peki SGK'dan toplu para iadesi nasıl alınır? Toplu para iadesi için başvuru şartları neler? İşte ayrıntılar!

01.01.2022 17:55 - Son Güncelleme: 01.01.2022 17:55
Primi eksik olanlara müjdeli haber! O şartları tamamlayanlar yararlanabiliyor! SGK’dan toplu para iadesi nasıl alınır?

SGK'dan hem Bağkur'luları hem de SSK'lıları sevindiren haber geldi, toplu para iadesi şartları tamamlayanlar için yapılıyor. Tüm şartları yerine getiren ve bir tek eksik primi bulunanlar emekli olmayacakları için üzülüyorken bu haber ile birlikte mutlu olacak. Toplu para iadesi vefat eden kişilerin kanuni mirasçıları tarafından da istenebiliyor. SSK ve Bağ-Kur'lular dışında memurlar da belli şart dahilinde bu haktan faydalanabiliyor. İşte konuya dair merak edilen tüm detaylar!

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Primi eksik olanlara müjdeli haber! O şartları tamamlayanlar yararlanabiliyor! SGK’dan toplu para iadesi nasıl alınır?

SGK TOPLU PARA İADESİ NASIL ALINIR?

SGK'dan toplu para iadesi alabilmek için belirli şartları yerine getirmek gerekiyor. Emekli olabilmek için yaş ve yıl şartını doldurmuş olmasına rağmen primi eksik olanlar için toplu para iadesi yapılıyor. SSK ve Bağ-Kur'lular ile birlikte memurlar da belli şartlarda bu imkândan yararlanabiliyor.

Primi eksik olanlara müjdeli haber! O şartları tamamlayanlar yararlanabiliyor! SGK’dan toplu para iadesi nasıl alınır?

TOPLU PARA ALMA ŞARTLARI NELERDİR?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in kaleme aldığı toplu para iadesi alabilmenin şartları şu şekilde:

Primi eksik olanlara müjdeli haber! O şartları tamamlayanlar yararlanabiliyor! SGK’dan toplu para iadesi nasıl alınır?

* Sigortalı olarak çalışmıyor ya da kendi işini yürütüyor olmamak.

* Emeklilik için gerekli olan üç şarttan yıl ve yaşı tamamlamış olmak.

Primi eksik olanlara müjdeli haber! O şartları tamamlayanlar yararlanabiliyor! SGK’dan toplu para iadesi nasıl alınır?

* Burada 9 Eylül 1999 tarihi öncesi sigortalı olanlar için prim şartı en az 3.600 oluyor.

Zaten bu prime ulaşan bir kişi kısmi yaştan emekli olabiliyor. Bunun altında prim varsa ve yaş şartı da tamamlanmışsa toplu para alınabiliyor.

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