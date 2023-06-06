Primi eksik olana EYT'de platin kadro! 2008 öncesi sigortalıya, EPT'lilere sürpriz formül açıklandı! 1800-3600 arası gün prim, yaş şartsız, 10 yılda emeklilik! 50 yaş altı...
SGK tarafından belirlenen şartları yerine getiren bireyler, erken emeklilik imkanından yararlanarak emeklilik sürelerini 1800-3600 arasında öne çekebiliyor. Bu sürecin bir parçası olarak ödenen primler, yaş faktörü, sigorta tarihi gibi detayların yanı sıra borçlanma seçeneği de büyük önem taşıyor ve belirli şartların yerine getirilmesini gerektiriyor. Ayrıca, erken emeklilik için gerekli olan şartları hemen hemen tamamlayan EYT'yi az farkla kaçıran bireyler için de bazı büyük avantajlar bulunuyor! İşte erken emeklilik için yollar...
Birçok insan, uzun yıllar çalışarak emeklilikte refah bir yaşam sürmek istiyor ve emekli olacakları günün hayalini kuruyor. Bu noktada, sigortanın başladığı tarih, ödenen primler ve yaş şartını yerine getirme gibi detaylar büyük önem taşıyor. Bazı belirli zamanlarda ise emeklilik tarihini erkene çekmek mümkün olabiliyor. Borçlanma yoluyla milyonlarca insan, 6 yıl daha erken emekli olma imkanına sahip. EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) durumundaki bireyler için de emeklilik fırsatı bulunuyor. İşte tüm bu detaylar haberimizde sizleri bekliyor!
Emeklilik süreci, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen kurallara göre işleyen bir süreçtir. SGK tarafından açıklanan bilgilere göre, belirli meslek gruplarında çalışan kişiler için erken emeklilik imkanları bulunmaktadır. Bu meslek gruplarında çalışan ve 50 yaşın altında olan kişiler, belirli prim günü şartlarını yerine getirdiklerinde emekli olabilmektedir.
Yorucu ve yıpratıcı mesleklerde çalışan kişiler, erken emeklilik hakkı kazanabilmektedir. Bu mesleklerde çalışan bireylerin tek yapmaları gereken, belirli bir prim gün sayısını tamamlamaktır. Bazı meslek grupları için 1800 gün, bazıları için ise 3600 gün prim şartı yeterli olmaktadır.
3600 gün prim ödeyen kişiler için ise emeklilik formülü biraz daha farklılık gösterebilmektedir. Emeklilikte sigorta başlangıç tarihi, yaş ve prim gün sayısı gibi faktörler dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Eylül 1999 ve öncesinde sigorta başlangıcı olan kişiler, 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim gününü tamamladıklarında emekli olabilmektedir.