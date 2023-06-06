Primi eksik olana EYT'de platin kadro! 2008 öncesi sigortalıya, EPT'lilere sürpriz formül açıklandı! 1800-3600 arası gün prim, yaş şartsız, 10 yılda emeklilik! 50 yaş altı...

Birçok insan, uzun yıllar çalışarak emeklilikte refah bir yaşam sürmek istiyor ve emekli olacakları günün hayalini kuruyor. Bu noktada, sigortanın başladığı tarih, ödenen primler ve yaş şartını yerine getirme gibi detaylar büyük önem taşıyor. Bazı belirli zamanlarda ise emeklilik tarihini erkene çekmek mümkün olabiliyor. Borçlanma yoluyla milyonlarca insan, 6 yıl daha erken emekli olma imkanına sahip. EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) durumundaki bireyler için de emeklilik fırsatı bulunuyor. İşte tüm bu detaylar haberimizde sizleri bekliyor!