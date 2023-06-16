Primi eksik olana EYT'de 3'ü 1 arada bayram müjdesi! EPT'li 2000 2003 2005 2008 arası sigortalılar dikkat! SGK'dan 1 ve 3 aylık süre verildi! İHYA, 1 yıllık staj...
Eksik primi olanlar için yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Borçlanma ve ihya maliyeti Temmuz'da asgari ücretle beraber artışa geçecek. Bu ay sonuna kadar eksik primi olanlar daha az ödeme yapabilecek. Peki, ödemeler kaç TL olacak? Eksik prim için avantajlar neler? İşte merak edilenler...
16.06.2023 11:00 - Son Güncelleme: 16.06.2023 11:00
EYT ile milyonlarca kişi emekliliğine kavuştu. Eksik primini tamamlamak isteyenlere önemli bir uyarı geldi. Borçlanma ve İHYA ile eksik primler tamamlanırken, asgari ücrete yapılacak ara zamla ödemeler yükselecek. İşte konu hakkında detaylar...