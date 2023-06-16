Primi eksik olana EYT’de 3’ü 1 arada bayram müjdesi! EPT’li 2000 2003 2005 2008 arası sigortalılar dikkat! SGK’dan 1 ve 3 aylık süre verildi! İHYA, 1 yıllık staj...

EYT ile milyonlarca kişi emekliliğine kavuştu. Eksik primini tamamlamak isteyenlere önemli bir uyarı geldi. Borçlanma ve İHYA ile eksik primler tamamlanırken, asgari ücrete yapılacak ara zamla ödemeler yükselecek. İşte konu hakkında detaylar...