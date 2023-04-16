Primi eksik olana EYT'de 2. şans! 1999-2000-2001 sigorta girişi olanlar da EYT listesine alınacak! SSK, Bağkur'luya İHYA + borçlanma fırsatı! 1 yıllık staj süreleri....
Geçtiğimiz ay emeklilik başvurusu yapan EYT'liler emekli aylıklarına kavuşmaya başladı. Ancak eksik süreleri nedeniyle EYT'den yararlanamayanların yardımına borçlanma, ihya ve isteğe bağlı sigorta yetişiyor. Böylece yapılandırma düzenlemesi de pzim kazanımı sağlıyor. Peki, başvuru nasıl yapılır? Eksik prim ödemeleri kaç TL oldu? İşte tüm gelişmeler...
16.04.2023 10:05 - Son Güncelleme: 16.04.2023 10:05
EYT'den yararlanmak isteyenler alternatif yollara başvuruyor. 1.6 milyon kişi emeklilik işlemlerini başlatırken, eksik primi olanlar ise gerekli süreleri tamamlamaya çalışıyor. Bunun için çeşitli avantajlar bulunuyor. Borçlanma, ihya ve isteğe bağlı sigorta imkanları kolaylık sağlıyor. Peki, kimler başvuru yapabilecek? İşte detaylar...
EYT'lilerin 1.6 milyonu emeklilik işlemlerini başlatırken, pek çok kişi de eksik primini tamamlamaya çalışıyor.
EYT'liler çalışarak bu süreleri tamamlayabileceği gibi, borçlanma, ihya ve isteğe bağlı sigorta imkanlarını da değerlendirebiliyor.