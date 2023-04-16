Primi eksik olana EYT’de 2. şans! 1999-2000-2001 sigorta girişi olanlar da EYT listesine alınacak! SSK, Bağkur’luya İHYA + borçlanma fırsatı! 1 yıllık staj süreleri....

EYT'den yararlanmak isteyenler alternatif yollara başvuruyor. 1.6 milyon kişi emeklilik işlemlerini başlatırken, eksik primi olanlar ise gerekli süreleri tamamlamaya çalışıyor. Bunun için çeşitli avantajlar bulunuyor. Borçlanma, ihya ve isteğe bağlı sigorta imkanları kolaylık sağlıyor. Peki, kimler başvuru yapabilecek? İşte detaylar...