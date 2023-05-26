Primi eksik olana 3'ü 1 arada müjde! SGK'ya başvuran toplu ödeme alacak! EYT'siz 15 yılla emeklilik imkanı da cepte! 4/1-(a), 4/1-(b) + 5 yıldan beri sigortalı olanlar...
Prim ve yıl şartlarını tamamlayamayanlar için yeni bir açıklama yapıldı. EYT yasasıyla birlikte 4 milyondan fazla kişi emeklilik hakkını elde etti, ancak bazı sigortalılar emeklilik şartlarını sağlayamıyor. Primini tamamlamadığı için emekli olamayan kişiler ise toplu ödeme alma fırsatına sahip. Bu kişiler, SGK'ya başvurarak birikmiş primlerini geri alabilirler. Vefat durumunda ise yakınlarına bu seçenek sunulmaktadır. Peki, kimler toplu ödeme alabilir? İşte ayrıntılar...
26.05.2023 17:30 - Son Güncelleme: 26.05.2023 17:30
Geçtiğimiz aylarda çıkan düzenlemeyle birlikte, prim ve yıl şartını tamamlayan EYT'liler emeklilik hakkına sahip oldu. Ancak primini tamamlayamadığı için emekli olamayanlar için toplu ödeme alma seçeneği mevcut. SGK'ya yapılan başvuru ile birlikte biriken primler geri ödenmektedir. Peki, SGK'dan toplu ödeme nasıl alınır? Kimler SGK'dan toplu ödeme alabilir? İşte merak edilenler...