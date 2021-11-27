Primi dolan 950 bin kişi böyle emekli olacak! EYT'lileri gün saymaktan kurtaracak müjde geldi! 5000 ila 6000 günü tamamlayan herkes... Yeni yıla günler kala 3600 ek gösterge ve asgari ücret çalışmaları başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı son yaptığı açıklamada asgari ücret ve 3600 ek göstergenin öncelikli olduğunu ifade etmişti. Yapılan bu açıklama sonrası gözler EYT ile ilgili çalışmaların başlayacağı tarihe çevrildi. Emeklilikte yaşa takılanların 2022 yılında gündeme getirilmesi beklenirken yeni formüller tek tek gündeme geliyor.