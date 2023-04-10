RAMAZAN İMSAKİYE
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Polise seyyanen zam müjdesi son dakika! Polise ek zam yapılacak mı? Polislere seyyanen zam verilecek mi? Ek tazminat...

Polis maaşları hakkında aramalar hız kazandı. Ocak ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte polis maaşları 16.018 liraya yükseldi. Bu oran ek zamla birlikte 17 bin liraya yükseldi. Öte yandan Polis haftası sebebiyle polislere seyyanen zam müjdesi gündeme geldi. Peki, Polise ek zam yapılacak mı? Polislere seyyanen zam verilecek mi? İşte detaylar...

takvim.com.tr
10.04.2023 17:33 - Son Güncelleme: 10.04.2023 17:33
Polise seyyanen zam müjdesi son dakika! Polise ek zam yapılacak mı? Polislere seyyanen zam verilecek mi? Ek tazminat...

Polis maaşları için zam açıklamaları yakından takip ediliyor. Son gelen maaş zammı haberleri ile birlikte polisler arama motorlarına yönelerek 'polise seyyanen zam var mı, polise ek zam yapılacak mı?' sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...

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Polise seyyanen zam müjdesi son dakika! Polise ek zam yapılacak mı? Polislere seyyanen zam verilecek mi? Ek tazminat...

POLİS MAAŞLARIN NASIL ZAM YAPILIYOR?

Memur ve emeklilerin zam oranları toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor, geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı bir fark oluşursa da bu fark zam oranının üzerine maaşlara yansıtılıyor.

Polise seyyanen zam müjdesi son dakika! Polise ek zam yapılacak mı? Polislere seyyanen zam verilecek mi? Ek tazminat...

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri de memurlar gibi senede iki kere zam alıyor ve zam oranı da bir önceki 6 aylık dönemde, Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanan, TÜFE'deki enflasyon oranına göre hesaplanıyor.

Polise seyyanen zam müjdesi son dakika! Polise ek zam yapılacak mı? Polislere seyyanen zam verilecek mi? Ek tazminat...

POLİSE ZAM VAR MI, SEYYANEN ZAM YAPILACAK MI?

Polisler zam 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle zam müjdesi bekliyor.

Polise seyyanen zam müjdesi son dakika! Polise ek zam yapılacak mı? Polislere seyyanen zam verilecek mi? Ek tazminat...

Seyyanen zam talebinde bulunan polisler için yapılmış resmi zam açıklaması henüz yok.

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