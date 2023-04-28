Piyasanın 3’te 1 fiyatına! Kapış kapış gidiyor! Audi 107.175 TL, Volvo S80 128.250 TL! Devlet tarafından satılıyor!

Devlet tarafından satılan araçlar, peynir ekmek gibi satılırken, vatandaşların bu fırsattan yararlanmaları büyük önem taşıyor. İhale sürecinde yer alan araçların tümü, özenle seçilerek vatandaşların beğenisine sunulacak. Bu sayede, her bütçeye uygun araç seçeneği bulunacak ve herkes aradığı aracı uygun fiyatlarla satın alma imkanı bulabilecek. Ticaret Bakanlığı tarafından devreye sokulan bu ihale sistemi, vatandaşların araç sahibi olma konusundaki ihtiyaçlarını karşılamak için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Otomobil fiyatları son dönemde oldukça artmış durumda. Sıfır kilometre araçlar oldukça yüksek fiyatlara satılırken, bütçesi kısıtlı olan vatandaşlar araç ihtiyaçlarını karşılamak için alternatif yollar arıyorlar. Ticaret Bakanlığı da bu noktada devreye girerek, uygun fiyatlı ikinci el araç satışlarına başladı.