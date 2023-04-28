Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Piyasanın 3'te 1 fiyatına! Kapış kapış gidiyor! Audi 107.175 TL, Volvo S80 128.250 TL! Devlet tarafından satılıyor!

Piyasanın 3'te 1 fiyatına! Kapış kapış gidiyor! Audi 107.175 TL, Volvo S80 128.250 TL! Devlet tarafından satılıyor!

Devlet tarafından satılıyor! Peynir ekmek gibi satılıyor! Ticaret Bakanlığı'nın devreye soktuğu ikinci el araç ihale sistemi sayesinde, vatandaşlar daha uygun fiyatlara araç sahibi olma fırsatı yakalayacaklar. Bu ihale sistemiyle birlikte, piyasada bulunan araçların yarı fiyatına sahip olmak mümkün olacak. İhale süreci, birçok farklı marka ve modelde araçların yer aldığı bir platform üzerinden gerçekleştirilecek. Vatandaşlar, belirtilen fiyat aralıkları içinde teklif vererek araçları satın alma hakkı kazanabilecekler.

takvim.com.tr
28.04.2023 09:56 - Son Güncelleme: 28.04.2023 09:56
Piyasanın 3’te 1 fiyatına! Kapış kapış gidiyor! Audi 107.175 TL, Volvo S80 128.250 TL! Devlet tarafından satılıyor!

Devlet tarafından satılan araçlar, peynir ekmek gibi satılırken, vatandaşların bu fırsattan yararlanmaları büyük önem taşıyor. İhale sürecinde yer alan araçların tümü, özenle seçilerek vatandaşların beğenisine sunulacak. Bu sayede, her bütçeye uygun araç seçeneği bulunacak ve herkes aradığı aracı uygun fiyatlarla satın alma imkanı bulabilecek. Ticaret Bakanlığı tarafından devreye sokulan bu ihale sistemi, vatandaşların araç sahibi olma konusundaki ihtiyaçlarını karşılamak için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Otomobil fiyatları son dönemde oldukça artmış durumda. Sıfır kilometre araçlar oldukça yüksek fiyatlara satılırken, bütçesi kısıtlı olan vatandaşlar araç ihtiyaçlarını karşılamak için alternatif yollar arıyorlar. Ticaret Bakanlığı da bu noktada devreye girerek, uygun fiyatlı ikinci el araç satışlarına başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Piyasanın 3’te 1 fiyatına! Kapış kapış gidiyor! Audi 107.175 TL, Volvo S80 128.250 TL! Devlet tarafından satılıyor!

İhale Süreci Nasıl İşliyor?

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan ihaleler, internet sitesi üzerinden gerçekleştiriliyor. İnternet sitesine girerek, araçlarla ilgili detaylı bilgilere ulaşmak ve teklif vermek mümkün hale geliyor.

Piyasanın 3’te 1 fiyatına! Kapış kapış gidiyor! Audi 107.175 TL, Volvo S80 128.250 TL! Devlet tarafından satılıyor!

Ancak, teklif vermek için belirlenen fiyatın yüzde 10'u kadar teminat yatırılması gerekiyor. Teklif verme süreci sona erdikten sonra, geri sayım başlıyor ve son teklifi veren kişi aracı satın alma hakkını kazanıyor.

Piyasanın 3’te 1 fiyatına! Kapış kapış gidiyor! Audi 107.175 TL, Volvo S80 128.250 TL! Devlet tarafından satılıyor!

İhale Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

İhale sürecine katılmadan önce, araçların detaylı bir şekilde incelenmesi gerekiyor. Araçların ekspertiz raporları, ihale öncesinde incelenebiliyor ve araçların durumu hakkında bilgi sahibi olunabiliyor.

Piyasanın 3’te 1 fiyatına! Kapış kapış gidiyor! Audi 107.175 TL, Volvo S80 128.250 TL! Devlet tarafından satılıyor!

Ayrıca, aracın saklandığı yere göre aynı ildeyse vatandaşlar birebir de araçları inceleme imkanına sahip olabiliyorlar. İhale sürecinde, araç için ne kadar az sayıda teklif verilirse, satın alma o kadar karlı olabiliyor.

SON DAKİKA