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'Piyasa dolup taşacak' Mutlaka o tarihi bekleyin... İslam Memiş ev, araba alacaklara tarih verdi!

Merkez Bankası'nın iki yılın ardından faizleri tek haneye çekmesi piyasada hareketlenme yarattı.

takvim.com.tr
27.11.2022 13:32 - Son Güncelleme: 27.11.2022 13:33
İslam Memiş’ten ev, araba alacaklara uyarı! ’Piyasa dolup taşacak’ Mutlaka o tarihi bekleyin...

TCMB'nin faizi tek haneye indirmesiyle İslam Memiş'ten uzun zamandır beklenen yorum geldi. Faizin inmesinin ardından ev ve araba almak isteyen vatandaşlara uyarı üstüne uyarı geldi. Ev ve araba almayı düşünüyorsanız mutlaka o tarihi bekleyin. Altın ve Para Piyasları Uzmanı Memiş' piyasa dolup taşacak' dedi o kişileri uyardı. İşte detaylar...

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İslam Memiş’ten ev, araba alacaklara uyarı! ’Piyasa dolup taşacak’ Mutlaka o tarihi bekleyin...

tın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ev ve araç sahibi olmak isteyen vatandaşlara faiz kararı sonrası uyarılarda bulundu.

İslam Memiş’ten ev, araba alacaklara uyarı! ’Piyasa dolup taşacak’ Mutlaka o tarihi bekleyin...

"DÜNYAYA DUYURMUŞ OLACAK"

İslam Memiş konuyla iligli olarak "Tek haneli bir faizle yılı tamamlamak önemli. Dünyadaki bütün gelişmiş ülkeler ya da gelişmekte olan ülkeler, faiz artırımı yaparken enflasyon karşısında Türkiye, farklı bir politika uyguladı. Ve aralık ayı itibariyle hedeflenen enflasyon rakamlarının geri gelmesi faiz indirerek bu politikanın geçeli olacağı tezini aslında dünyaya duyurmuş olacak. Eğer başarılabilirse" ifadelerini kullandı.

İslam Memiş’ten ev, araba alacaklara uyarı! ’Piyasa dolup taşacak’ Mutlaka o tarihi bekleyin...

Açıklamalarının devamında döviz kurunda 18,50 lira seviyesinin burada güçlü destek konumunda olmaya devam ettiğini belirtti ve 'Merkez Bankası faiz indirdi, dolar kuru yükseldi' tezine katılmadığını açıkladı.

İslam Memiş’ten ev, araba alacaklara uyarı! ’Piyasa dolup taşacak’ Mutlaka o tarihi bekleyin...

"ÇOK BÜYÜK BEDELLER ÖDENDİ"

"İslam Memiş; "Para Politikası Kurulu'nun almış olduğu çeşitli kararlarla Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın finans kuruluşlarının almış olduğu kararlar bugüne kadar ilmek ilmek dokundu. Çok büyük bedeller ödenerek buralara gelindi. Buralara gelmek çok kolay olmadı."

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