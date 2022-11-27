'Piyasa dolup taşacak' Mutlaka o tarihi bekleyin... İslam Memiş ev, araba alacaklara tarih verdi!

"DÜNYAYA DUYURMUŞ OLACAK"

İslam Memiş konuyla iligli olarak "Tek haneli bir faizle yılı tamamlamak önemli. Dünyadaki bütün gelişmiş ülkeler ya da gelişmekte olan ülkeler, faiz artırımı yaparken enflasyon karşısında Türkiye, farklı bir politika uyguladı. Ve aralık ayı itibariyle hedeflenen enflasyon rakamlarının geri gelmesi faiz indirerek bu politikanın geçeli olacağı tezini aslında dünyaya duyurmuş olacak. Eğer başarılabilirse" ifadelerini kullandı.