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Piyango vurdu! Birikmiş parasını bankada tutanlar! Faizler tek tek değişti 32 günlük vadeli mevduatta yeni dönem resmen başladı

Piyasalarda görülen negatif hareketler sonrasında risk almak istemeyen vatandaşlar bankaların mevduat hesaplarına yönelmiş durumda. 32 günlük vadelerle en yüksek faiz getirisi elde etmek isteyenler için avantajlı oranlar sağlayan bankalar, birçok farklı bankacılık hizmetinin de ayrıcalıklı olarak kullanılmasına olanak sağlamaktadır. Peki bankaların 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları ne kadar? İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar

takvim.com.tr
24.02.2022 10:03 - Son Güncelleme: 24.02.2022 10:03
Piyango vurdu! Birikmiş parasını bankada tutanlar! Faizler tek tek değişti 32 günlük vadeli mevduatta yeni dönem resmen başladı

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan kriz, enflasyon, kur dalgalanmaları ve diğer birçok risk sonrasında birikimlerini daha güvenli yerlerde tutmak isteyenler mevduat hesaplarına yönelmiş durumda.

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Piyango vurdu! Birikmiş parasını bankada tutanlar! Faizler tek tek değişti 32 günlük vadeli mevduatta yeni dönem resmen başladı

Bankalar ise son haftalarda düşme eğilimi gösteren 32 günlük vadeli mevduat hesapları üzerinden yüzde 20'nin üzerinde getiri sağlıyor.

Piyango vurdu! Birikmiş parasını bankada tutanlar! Faizler tek tek değişti 32 günlük vadeli mevduatta yeni dönem resmen başladı

Bankaların Mevduat Faiz Oranları Ne Kadar?

Bankaların güncel 32 günlük mevduat faiz oranları güncellenmeye devam ediyor. TL birikimleri için en makul oranlardan yararlanarak kazanç elde etmek isteyenler avantajlı oranları kaçırmamak için adeta sıraya girdi.

Piyango vurdu! Birikmiş parasını bankada tutanlar! Faizler tek tek değişti 32 günlük vadeli mevduatta yeni dönem resmen başladı

Birçok banka tarafından söz konusu hesaplar için faiz oranları düşürüldü. Ancak hala yüzde 20'nin üzerinde faiz veren bankaların olduğu görülüyor. Öte yandan aralık ayından itibaren uygulanmaya başlayan kur kurumalı TL mevduat hesaplarında da yoğun ilgi olduğu görüldü.

Piyango vurdu! Birikmiş parasını bankada tutanlar! Faizler tek tek değişti 32 günlük vadeli mevduatta yeni dönem resmen başladı

Bankaların 32 günlük vadede güncel mevduat faiz oranları:

  • Alternatif Bank VOV Hesap: %20,50
  • Anadolu Bank Renkli Hesap: %20,25
  • Burgan Bank On Hesap: %20,25
  • ING Bank e – Turuncu Hesap: %20
  • Fibabanka Kiraz Hesap: %19,50

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