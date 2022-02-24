Piyango vurdu! Birikmiş parasını bankada tutanlar! Faizler tek tek değişti 32 günlük vadeli mevduatta yeni dönem resmen başladı
Piyasalarda görülen negatif hareketler sonrasında risk almak istemeyen vatandaşlar bankaların mevduat hesaplarına yönelmiş durumda. 32 günlük vadelerle en yüksek faiz getirisi elde etmek isteyenler için avantajlı oranlar sağlayan bankalar, birçok farklı bankacılık hizmetinin de ayrıcalıklı olarak kullanılmasına olanak sağlamaktadır. Peki bankaların 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları ne kadar? İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar
24.02.2022 10:03 - Son Güncelleme: 24.02.2022 10:03
Bankalar ise son haftalarda düşme eğilimi gösteren 32 günlük vadeli mevduat hesapları üzerinden yüzde 20'nin üzerinde getiri sağlıyor.