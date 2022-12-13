Pirinç, tavuk... Salı indirimli ürünler FİYAT LİSTESİ 2022! A101 13 Aralık aktüel kataloğu ÇIKTI! Yudum Ayçiçek yağı 36 TL!
A101 güncel aktüel ürünler listesini yayınlamaya devam ediyor. Ocak 2023'e az bir süre kala son 2022 indirimlerini duyuran zincir marketleri bir çok kampanyayı peş peşe açıkladı. Fırsat ürünlerini kaçırmak istemeyenler yeni A101 aktüel ürünler kataloğunu incemeye başladı. 13 Aralık 2022 tarihinde başlayan indirimlerin büyük çoğunluğu 30 Aralık'a kadar sürecek. İşte A101 yepyeni aktüel ürünler kataloğu FİYAT LİSTESİ...
13.12.2022 15:27 - Son Güncelleme: 13.12.2022 15:28
A101'in Aralık ayı son indirimli ürünleri açıklandı. Pazartesi geldi A101 aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Vatandaşlar bu hafta A101'de neler var, hangi ürünler indirimde merak ediyor. Yudum Omega 3 Bitkisel Karışım Yağı 1 L 56.90'dan 36 TL'ye düştü. Ayrıca Algida dondurmalarda 1 alana 1 bedava kampanyası başladı. 30 Aralık 2022 tarihine kadar bir çok Algida dondurmalarında 1 alan 1 bedavayı kapacak. İşte A101 yeni hafta indirimli ürünler FİYAT LİSTESİ 2022!