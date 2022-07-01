Philip Morris, BAT ve JTİ güncel fiyatlar! 1 Temmuz 2022 sigaraya 2 TL zam mı geldi? Marlboro, Kent, Parliament, Winston, Camel, LD güncel fiyat listesi!

Sigaraya zam geldi mi? 1 Temmuz sigara zammı var mı? Güncel sigara fiyatları listesi arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Sosyal medyada ortaya çıkan yeni sigara zammı iddiaları nedeniyle güncel fiyatlar gündem oldu. Sigara zammının olup olmadığını merak eden vatandaşlar da 1 Temmuz sigara zammı var mı sorusuna yanıt arıyor. İşte 1 Temmuz 2022 güncel sigara fiyatları listesi!