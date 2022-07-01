Philip Morris, BAT ve JTİ güncel fiyatlar! 1 Temmuz 2022 sigaraya 2 TL zam mı geldi? Marlboro, Kent, Parliament, Winston, Camel, LD güncel fiyat listesi!
Sigara zammı var mı? 1 Temmuz sigaraya zam geldi mi 2022? Güncel sigara fiyatları listesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sigaraya zam olup olmadığı arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanıyor. Sosyal medyada ortaya atılan yeni sigara fiyat listelerinin ardından gözler sigara zammına çevrildi. Firmaların sigaraya zam yapıp yapmadığı arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Peki sigara zammı var mı? 1 Temmuz 2022 sigaraya zam geldi mi? Philip Morris, BAT ve JTİ güncel fiyatlar ne kadar oldu? Sigaraya 9 TL zam mı gelecek? Marlboro, Kent, Parliament, Winston, Camel güncel fiyat listesi!
Sigaraya zam geldi mi? 1 Temmuz sigara zammı var mı? Güncel sigara fiyatları listesi arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Sosyal medyada ortaya çıkan yeni sigara zammı iddiaları nedeniyle güncel fiyatlar gündem oldu. Sigara zammının olup olmadığını merak eden vatandaşlar da 1 Temmuz sigara zammı var mı sorusuna yanıt arıyor. İşte 1 Temmuz 2022 güncel sigara fiyatları listesi!
1 TEMMUZ 2022 GÜNCEL SİGARA FİYATLARI
1 Temmuz 2022 güncel sigara fiyatları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Sigara kullanıcıları tarafından sigara fiyatlarının son durumu merak ediliyor. Sigaraya geçtiğimiz günlerde uygulanan %10'luk ÖTV artışı sonrası 0.71 lira olan asgari maktu vergi tutarı 0.79 liraya yükselmişti. Sosyal medyada ise sigaraya 9 TL zam geleceği iddia edilirken, son fiyatlar da araştırılmaya başlandı.
Sigaraya gelen son zam uygulaması sonrası %10'luk ÖTV artışı sonrası 1 paket sigaradan alınan Özel Tüketim Vergisi 1.69 lira artış göstermişti ve son zam geçtiğimiz ay uygulanmıştı. Yapılan ÖTV zammı sigara paket fiyatlarına henüz yansımadı ancak zam fiyatlara yansıdıktan sonra 2 ila 4 lira arasında bir artış yapılması bekleniyor.