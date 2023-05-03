PGM - CTE 22 bin 43 alım başvuruları ne zaman son? Zabıt katibi, koruma ve güvenlik görevlisi... ADALET BAKANLIĞI personel alımı başvuru formu 2023

BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI

Adalet Bakanlığı personel alımı ilanlara göre 8 bin 647 infaz koruma memuru, 5 bin 461 zabıt katibi, 2 bin 429 mübaşir, 1590 koruma ve güvenlik görevlisi olmak üzere çözümleyici, destek personeli, istatistikçi, mühendis, mütercim, mütercim tercüman, programcı, teknisyen, tekniker, fizyoterapist, sosyal çalışmacı, psikolog, işaret dili tercümanı, öğretmen, sağlık memuru, hemşire, büro personeli, gemi adamı, veteriner hekim, diyetisyen ve icra katibi kadrolarında istihdam sağlanacak.