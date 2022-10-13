Peynir ekmek gibi satıyor! 25 yaş şartıyla satılıyor! Günde 60 TL’ye TOKİ’den 2+1 daire müjdesi geldi

TOKİ Konutları İçin Başvuruda Geç Kalmayın!

Siz de TOKİ konutlarından almak istiyorsanız hızlı bir şekilde başvuruda bulunmalısınız. Bunun için ilk önce kendi bulunduğunu kentte satışa sunulan TOKİ konutlarının bulunup bulunmadığını kontrol etmelisiniz. Sonrasında varsa kendi şehrinizde bulunan konut satışları için başvuru tarihlerini kaçırmamalısınız! Üstelik başvurunuzu son derece kısa bir süre içerisinde tamamlayabilirsiniz!