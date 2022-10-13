Peynir ekmek gibi satıyor! 25 yaş şartıyla satılıyor! Günde 60 TL'ye TOKİ'den 2+1 daire müjdesi geldi
TOKİ ev sahibi yapmaya devam ediyor! TOKİ çok sayıda kampanyaya imza atarak vatandaşların hayallerini gerçekleştiriyor. Bu kapsamda TOKİ'den 2+1 daire almayı isteyenlerin karşısına çok sayıda değişik farklı alternatif de çıkıyor! Sadece 25 yaş şartının olduğu 2+1 dairelerden son birkaç tanesinin kaldığı ifade ediliyor! İşte bu cazip kampanyaya dair merak edilen ayrıntılar!
Günde 60 TL'ye kim ev alabilmek istemez ki? TOKİ konut satışlarına başladı bile! Günde yalnızca 60 TL ödeyerek TOKİ'nin 2+1 konutlarından alabilirsiniz! Üstelik bunun amacıyla yalnızca 25 yaş şartına makul olmanız yeterli olacak!
TOKİ farklı şehirlerde konut satışı gerçekleştirecek! Konut satışları bağlamında herkes müracaatta bulunabilecek.
TOKİ Konutları İçin Başvuruda Geç Kalmayın!
Siz de TOKİ konutlarından almak istiyorsanız hızlı bir şekilde başvuruda bulunmalısınız. Bunun için ilk önce kendi bulunduğunu kentte satışa sunulan TOKİ konutlarının bulunup bulunmadığını kontrol etmelisiniz. Sonrasında varsa kendi şehrinizde bulunan konut satışları için başvuru tarihlerini kaçırmamalısınız! Üstelik başvurunuzu son derece kısa bir süre içerisinde tamamlayabilirsiniz!