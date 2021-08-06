Peşinatsız, kredisiz, faizsiz otomobil alabilirsiniz! Senetle araba nasıl alınır? Senetle araba alımı avantajlı mıdır?
Peş peşe açıklama yapıldı. Bu anlamda araba almak isteyenleri oldukça yakından ilgilendiriyor. Bilindiği üzere faizsiz sistemler vasıtaları birikim olmadan almayı sağlamaktadır. Taksit üzerinden oluşturulan alımlarda çekiliş usulüne göre hareket edilmektedir. Araba alabilmek isteyenler taksitle araba alma imkânı yayınlayan araba siteleri ve oto galeriler üzerinden hizmet alabilmektadır. Taksitle vasıta alabilmek amacıyla alıcıların firmaların koşullarına uyum sağlaması gerekir. Taksitli ya da senetle vasıta sahibi olmak isteyenler itimat edilir platformları tercih etmesi gerekir. Türk Ticaret ve Borçlar Kanunu'na göre vadeli satış yapan firmaları tercih edilmesi gerekir.
Günümüz şartlarında vasıta alımları amacıyla son derece değişik teknikler bulunmaktadır. Bilindiği üzere ev ve vasıta alımlarında akla gelen ilk teknik banka kredilerinden oluşmaktadır. Fakat bankaların faiz oranlarının yüksek olması ya da kredi teminlerinde herkese onay vermemesi bu alanda bir mesele meydana çıkarmaktadır. Taksit ile araba almanın vade süreleri firmaya göre değişmektedir. Vade süreleri 12, 24, 36 ve 48 aya kadar seçeneklerden yararlanabilmektedir. Araba modellerine göre vade süreleri değişmektedir.
Senetle Araba Nerelerden Alınır?
Günümüzde otomobil piyasasında senetle araba nasıl alınır ile başlayarak nerelerden alınır içeriğine kadar devam ettiği bilinmektedir. Öncelik ile senetle araba alımında değişik yöntemler bulunmaktadır.
Bu bağlamda alım şekilleri ayrı bir başlık altında incelenmiştir. Alımların nereden yapılabileceği konusunun cevabı ise galeriler olarak verilebilmektedir. Ancak arabalarını senetle alabilmek isteyen kişilerin her galeriden bu şekilde taleplerde bulunmaları istedikleri sonuçları elde etmelerini sağlamayacaktır.
Piyasada senet üzerinden araba satışı yapan galeriler bellidir. Bu niçin yüzünden galerilerle görüşmeye gidilmeden evvelce kısa bir internet incelemesi yapılmalıdır. Ya da telefon görüşmeleri gerçekleştirilerek senet üzerinden satışın yapılıp yapılmadığı ile ilgili bilgi edinimi sağlanabilmektedir. Sonuç olarak direkt gidip görüşmelerde yaşanacak mümkün vakit kayıplarının da önüne geçilebilmektedir.
Taksitle Araba Alma Şartları Nelerdir?
Taksitle araba sahibi olmak amacıyla koşullar firmalar doğrultusundan belirlenir. Firmalar araba sahibi olmak isteyen herkese satış gerçekleştirmemektedir. Alıcıların firmaların istediği emniyetyi oluşturacak koşullara sahip olması gerekmektedir. Taksitle vasıta alabilmek amacıyla şartlar yerine getirilmelidir;