Peşinatsız, kredisiz, faizsiz otomobil alabilirsiniz! Senetle araba nasıl alınır? Senetle araba alımı avantajlı mıdır?

Günümüz şartlarında vasıta alımları amacıyla son derece değişik teknikler bulunmaktadır. Bilindiği üzere ev ve vasıta alımlarında akla gelen ilk teknik banka kredilerinden oluşmaktadır. Fakat bankaların faiz oranlarının yüksek olması ya da kredi teminlerinde herkese onay vermemesi bu alanda bir mesele meydana çıkarmaktadır. Taksit ile araba almanın vade süreleri firmaya göre değişmektedir. Vade süreleri 12, 24, 36 ve 48 aya kadar seçeneklerden yararlanabilmektedir. Araba modellerine göre vade süreleri değişmektedir.