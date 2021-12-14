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Haberler Ekonomi Peşinat ödemeden tamamına kredi imkanı! %80'ine kadar balon ödeme, %100'üne kadar finansmanla mortgage kredisi geldi!

Peşinat ödemeden tamamına kredi imkanı! %80'ine kadar balon ödeme, %100'üne kadar finansmanla mortgage kredisi geldi!

Katılım bankacılığı sektöründe öne çıkan bankalardan Emlak Katılım, Yeni Evini Bekletmeyen Mortgage Finansmanı kapsamında, vatandaşların satın almak istedikleri evin %100'üne kadar kredi sağlıyor. Satın alınacak evin tamamına kredi veren bankalar arasında yerini almayı başaran Emlak Katılım, satın alınacak evin tamamı için kredi vererek vatandaşların artan konut fiyatları karşısında en iyi teklifler ile ev sahibi olmasını sağlamayı hedefleniyor. Ayrıca Emlak Katılım tarafından daha birçok farklı konut finansman paketi ile destek sağlanmaya devam ediyor.

takvim.com.tr
14.12.2021 16:23 - Son Güncelleme: 14.12.2021 16:23
Peşinat ödemeden tamamına kredi imkanı! %80’ine kadar balon ödeme, %100’üne kadar finansmanla mortgage kredisi geldi!

Balon Ödemeli Mortgage Kredisi

Emlak Katılım Bankası tarafından sunulan Yeni Evini Bekletmeye Mortgage ile satın alınacak yeni evin değerinin tamamı için kredi sağlanıyor.

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Peşinat ödemeden tamamına kredi imkanı! %80’ine kadar balon ödeme, %100’üne kadar finansmanla mortgage kredisi geldi!

Ancak bu finansman seçeneğinden en uygun koşullar ile yararlanmak isteyen vatandaşların kredi kapsamında belirlenen şartları taşıması istenmektedir.

Peşinat ödemeden tamamına kredi imkanı! %80’ine kadar balon ödeme, %100’üne kadar finansmanla mortgage kredisi geldi!

Mevcut evinin teminata alınması ve finansman vadesi kapsamında 12 – 18 ay arasında vade olan herhangi bir taksit için mevcut evin %80'ine kadar balon ödeme koyulma koşulu ile satın alınacak evin tamamı için %100'üne kadar finansman sağlanmaktadır.

Peşinat ödemeden tamamına kredi imkanı! %80’ine kadar balon ödeme, %100’üne kadar finansmanla mortgage kredisi geldi!

Söz konusu mevcut evin peşin satışında balon ödeme tutarının ise Emlak Katılım'a yatırılması halinde ipotek kaldırılmaktadır. Kredili satışlara ilişkin bakaya taahhüt edilen mevcut tutarın hesaba geçmesi ile ipotek kaldırılacaktır.

Peşinat ödemeden tamamına kredi imkanı! %80’ine kadar balon ödeme, %100’üne kadar finansmanla mortgage kredisi geldi!

Emlak Katılım'ın avantajlı mortgage ev kredisi seçeneklerinin dışında kentsel dönüşümden diğer pek çok seçeneğe kadar düşük oranlarla kredi destekleri sağlanmaktadır.

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