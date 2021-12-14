Peşinat ödemeden tamamına kredi imkanı! %80'ine kadar balon ödeme, %100'üne kadar finansmanla mortgage kredisi geldi!
Katılım bankacılığı sektöründe öne çıkan bankalardan Emlak Katılım, Yeni Evini Bekletmeyen Mortgage Finansmanı kapsamında, vatandaşların satın almak istedikleri evin %100'üne kadar kredi sağlıyor. Satın alınacak evin tamamına kredi veren bankalar arasında yerini almayı başaran Emlak Katılım, satın alınacak evin tamamı için kredi vererek vatandaşların artan konut fiyatları karşısında en iyi teklifler ile ev sahibi olmasını sağlamayı hedefleniyor. Ayrıca Emlak Katılım tarafından daha birçok farklı konut finansman paketi ile destek sağlanmaya devam ediyor.
14.12.2021 16:23
- Son Güncelleme: 14.12.2021 16:23
Balon Ödemeli Mortgage Kredisi
Emlak Katılım Bankası tarafından sunulan Yeni Evini Bekletmeye Mortgage ile satın alınacak yeni evin değerinin tamamı için kredi sağlanıyor.
Emlak Katılım'ın avantajlı mortgage ev kredisi seçeneklerinin dışında kentsel dönüşümden diğer pek çok seçeneğe kadar düşük oranlarla kredi destekleri sağlanmaktadır.