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Haberler Ekonomi Peş peşe bildiriliyor! Gelen bildirimi öneme alın! Paralar faiziyle geri talep ediliyor! Maaşlar kesiliyor!

Peş peşe bildiriliyor! Gelen bildirimi öneme alın! Paralar faiziyle geri talep ediliyor! Maaşlar kesiliyor!

Gelen bildirimi öneme alın! Ardı ardına bildiriliyor! Ölüm aylığı alabilmek amacıyla eşinden boşanarak, aynı evde yaşamaya devam eden kadınlar SGK'nın yakın takibinde. Bu şekilde 'hileli boşanmayı' ortaya çıkaran SGK, ödenen aylıkları faiziyle geri istiyor. Kız çocuklarının çalışmamaları, emekli olmamaları, evli olmamaları veya evli olmakla birlikte sonradan boşanmış olmaları şart. Kız çocuklarına ölüm aylığı bağlanabilmesi için yaş ya da öğrenim durumu şartı bulunmuyor. Anne veya babasından dolayı aylık alan kız çocuğu, evlenirse, aylığı kesilir.

takvim.com.tr
19.09.2021 09:05 - Son Güncelleme: 19.09.2021 09:05
Peş peşe bildiriliyor! Gelen bildirimi öneme alın! Paralar faiziyle geri talep ediliyor! Maaşlar kesiliyor!

Önce maaşlar kesiliyor sonra 10 senelik ödenen tutar faizi ile eş güdümlü geri isteniyor. Sıkı takip ediliyor. Pek çok şahsa bildirim gitti. Ödeme almış olanları yakından ilgilendiriyor. Gelen bildirimi öneme alın. Anne veya babasından dolayı ölüm aylığı alan kız çocuklarının, boşandığı eşiyle birlikte yaşadığına dair şikayetlerin çok önemli bir bölümü kız çocuklarının annesinden ya da akrabalarından geliyor.

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Peş peşe bildiriliyor! Gelen bildirimi öneme alın! Paralar faiziyle geri talep ediliyor! Maaşlar kesiliyor!

Sigortalının ölümü halinde geride kalanlara gerekli şartlar varsa ölüm aylığı bağlanır. Kanunun aradığı şartların gerçekte sağlanmadığı tespit edilirse ölüm aylığı kesilir. Bu durumların en yaygını anne veya babasından ölüm aylığı alan kız çocuğunun boşandığı eşiyle birlikte yaşamasıdır.


Peş peşe bildiriliyor! Gelen bildirimi öneme alın! Paralar faiziyle geri talep ediliyor! Maaşlar kesiliyor!

KİMLER AYLIK ALABİLİR?

Geride kalan eşe ölüm aylığı bağlanabilmesi için yasal evlilik bağı bulunması şarttır. Dul eş evlenmediği sürece aylık alabilir. Dul eş, çocukları ölüm aylığı almıyor ve kendisi de çalışmıyor ya da emekli değilse bu durumda daha yüksek miktarda ölüm aylığı alır.

Peş peşe bildiriliyor! Gelen bildirimi öneme alın! Paralar faiziyle geri talep ediliyor! Maaşlar kesiliyor!

Erkek çocuklara aylık bağlanabilmesi için yükseköğrenim görmeleri halinde 25 yaşını, ortaöğrenim görmeleri halinde 20 yaşını, herhangi bir eğitim kurumunda öğrenim görmemeleri halinde ise 18 yaşını doldurmamış olmaları, çalışmamaları ve emekli olmamaları gerekiyor.


Peş peşe bildiriliyor! Gelen bildirimi öneme alın! Paralar faiziyle geri talep ediliyor! Maaşlar kesiliyor!

EVLENDİĞİ GÜN KESİLİR

Kız çocuklarının çalışmamaları, emekli olmamaları, evli olmamaları veya evli olmakla birlikte sonradan boşanmış olmaları şart. Kız çocuklarına ölüm aylığı bağlanabilmesi için yaş ya da öğrenim durumu şartı bulunmuyor. Anne veya babasından dolayı aylık alan kız çocuğu, evlenirse, aylığı kesilir.

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