Peş peşe bildiriliyor! Gelen bildirimi öneme alın! Paralar faiziyle geri talep ediliyor! Maaşlar kesiliyor!
Gelen bildirimi öneme alın! Ardı ardına bildiriliyor! Ölüm aylığı alabilmek amacıyla eşinden boşanarak, aynı evde yaşamaya devam eden kadınlar SGK'nın yakın takibinde. Bu şekilde 'hileli boşanmayı' ortaya çıkaran SGK, ödenen aylıkları faiziyle geri istiyor. Kız çocuklarının çalışmamaları, emekli olmamaları, evli olmamaları veya evli olmakla birlikte sonradan boşanmış olmaları şart. Kız çocuklarına ölüm aylığı bağlanabilmesi için yaş ya da öğrenim durumu şartı bulunmuyor. Anne veya babasından dolayı aylık alan kız çocuğu, evlenirse, aylığı kesilir.
Önce maaşlar kesiliyor sonra 10 senelik ödenen tutar faizi ile eş güdümlü geri isteniyor. Sıkı takip ediliyor. Pek çok şahsa bildirim gitti. Ödeme almış olanları yakından ilgilendiriyor. Gelen bildirimi öneme alın. Anne veya babasından dolayı ölüm aylığı alan kız çocuklarının, boşandığı eşiyle birlikte yaşadığına dair şikayetlerin çok önemli bir bölümü kız çocuklarının annesinden ya da akrabalarından geliyor.
KİMLER AYLIK ALABİLİR?
Geride kalan eşe ölüm aylığı bağlanabilmesi için yasal evlilik bağı bulunması şarttır. Dul eş evlenmediği sürece aylık alabilir. Dul eş, çocukları ölüm aylığı almıyor ve kendisi de çalışmıyor ya da emekli değilse bu durumda daha yüksek miktarda ölüm aylığı alır.
EVLENDİĞİ GÜN KESİLİR
Kız çocuklarının çalışmamaları, emekli olmamaları, evli olmamaları veya evli olmakla birlikte sonradan boşanmış olmaları şart. Kız çocuklarına ölüm aylığı bağlanabilmesi için yaş ya da öğrenim durumu şartı bulunmuyor. Anne veya babasından dolayı aylık alan kız çocuğu, evlenirse, aylığı kesilir.