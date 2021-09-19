Peş peşe bildiriliyor! Gelen bildirimi öneme alın! Paralar faiziyle geri talep ediliyor! Maaşlar kesiliyor!

Önce maaşlar kesiliyor sonra 10 senelik ödenen tutar faizi ile eş güdümlü geri isteniyor. Sıkı takip ediliyor. Pek çok şahsa bildirim gitti. Ödeme almış olanları yakından ilgilendiriyor. Gelen bildirimi öneme alın. Anne veya babasından dolayı ölüm aylığı alan kız çocuklarının, boşandığı eşiyle birlikte yaşadığına dair şikayetlerin çok önemli bir bölümü kız çocuklarının annesinden ya da akrabalarından geliyor.