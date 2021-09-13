Peş peşe açıklandı! SGK, SSK’lı, BAĞ-KUR’lu, emekli, EYT’li milyonları ilgilendiriyor! İhbar tazminatı, ev hanımlarına emeklilik...

Merhaba, GSS borcum var ödeyemiyorum. Yapılandırma var ancak yapılandırmaya müracaat etsem de ödeyemem. Bununla ilgili tarafıma bir haciz veya icra işlemi uygulanır mı?

Merhaba, kurum her türlü alacağına icra ve haciz işlemi uygulayabilir. Ancak son dönemlerde yaşanan felaketler neticesinde ülke genelinin kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçları artmış durumdadır. Genellikle daha büyük ölçekli borçlar takibe konu olmaktadır. Ben henüz GSS borçlusu birine haciz ya da icra işlemi uygulandığını görmedim, kaldı ki her yıl Cumhurbaşkanı bu borçluların sağlıktan faydalanabilmesi adına karar yayımlamaktadır.