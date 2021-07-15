Peş peşe açıklandı! Çalışanlar mest oldu! Temmuz’dan itibaren son dakika zam geldi! Artık 8.284 TL ödenecek
Ve peş peşe açıklandı. Tüm çalışanları yakından ilgilendiriyor… Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla eş güdümlü Temmuz zammı ile eş güdümlü kıdem tazminatının ücretinin arttığı öğrenilirken tavan ödemesinin 8.284 TL bulunduğu öğrenildi. İşte detaylar… Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından ocak ve temmuz aylarında uygulanan kıdem tazminatı tavan fiyatı 7 bin 639 TL'den, 8 bin 284 TL'ye çıktı. Temmuz ve aralık aylarında kıdem tazminatı tavan fiyatı 8 bin 284 TL üzerinden uygulanacak. Bir işçinin kıdem tazminatı alabilmesi için bir iş yerinde en az bir yıl çalışması gerekiyor. 1 yılın ardından 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı alınır.
TÜİK'in açıklamış bulunduğu Haziran ayı enflasyon rakamlarının ardından, memur ve emeklilere yapılacak zam seviyesi da belli oldu. Bu zam seviyesinın belirlenmesiyle eş güdümlü milyonlarca işçiyi ilgilendiren kıdem tazminatı tavan fiyatı da belirlendi. Temmuz ve Aralık döneminde uygulanacak kıdem tazminatı tavan fiyatı ile siz de alacağınız rakamı hesaplayabilirsiniz. Kıdem tazminatı almaya hak kazanabilmek için, aynı işverene bağlı iş yerlerinde en az bir yıl çalışmak gerekiyor. Kıdem tazminatı emekli olunduğunda, işveren işten çıkarttığında, işçi haklı bir nedenle iş akdini feshettiğinde alınabiliyor. Yaş dışındaki emeklilik koşullarını yerine getiren işçiler de işten ayrılarak kıdem tazminatı alabilirler.
Buna göre yapılan hesaplamalar her yılın ocak ve temmuz aylarında değişmektedir. Buna göre kıdem tazminatının tavanı 2021/Haziran ayında 7.638,96 iken 2021/Temmuz ayında 8.284,51'ye yükselmiş oldu. Bu durumda yüksek ücretlilerden haziran ayında işten ayrılanlara göre temmuz ayında işten ayrılanlar daha yüksek oranda tazminat alacaktır.
ÜCRET TAVANLARI
Türkiye gazetesinden İsa Karakaş'ın yazısına göre, Kamuda kıdem tazminatı tavanın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı, uygulanmakta olan katsayıları, sözleşme ücreti artış oranlarını ve ücret tavanları ortalama ücret toplamı üst sınırlarını enflasyon farkını yansıtacak şekilde yeniden belirledi.
Buna göre, 1/7/2021-31/12/2021 döneminde geçerli olmak üzere; Devlet Memurları Kanununun 154'üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,179797), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (2,814188), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,057019) olarak belirlenmiştir.