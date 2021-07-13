Peş peşe açıklama! Bayram öncesi oldukça ucuza ev satışı yapılıyor: 60.000 TL'ye konut satışı yapıldığı duyuruldu! İşte başvuru...
Byaram öncesi çok uygun fiyatlara ev sahibi olabilirsiniz. Bu anlamda Garanti Bankası ve Ziraat Bankası size önemli kolaylık sağlıyor. Garanti Bankası 2+1, 3+1 ikinci el konutları uygun fiyattan satışa sundu. Banka satış listesinde 61 bin, , 66 bin, 75 bin TL'den ev ilanları yayınlandığı görüldü. Farklı şehirlerde bulunan evleri satın almak için ise ihaleye katılmak gerekiyor. Kuruluşların satışa çıkarttığı gayrimenkuller, konutlar ev almak isteyen vatandaşın takibine takıldı. Bu sayede hem bankaların sunduğu özel konut kredisi faizi ve 120 aya varan vade fırsatlarından yararlanıyorsunuz hem de teklif usulüyle alacağınız gayrimenkulleri daha düşük hatta bazı konutlarda yarı fiyatlara alabiliyorsunuz.
Son zamanlarda ev maliyetlerindeki ani çoğalışlar konut hayalleri kuran kişileri çok üzdü! Ücretle çalışan ve birikimi olmayan vatandaşlar için yeni bir konut sahibi olmak neredeyse hayal oldu. Özellikle İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Antalya gibi şehirlerde ev maliyetleri tavan yaptı. Bu anlamda ucuza ev alma yolları ise araştırılır oldu. Bunlardan ilki bankaların KDV mükellefi olması ve satışların KDV payı olmadan KDV indirimi yapılması. İkincisi ise bankaların ellerinde bulundurduğu hacizli taşınmazları, kişilerin kredi alabilmek için yaptırdığı ipotekli konutların satışı sayesinde elde ediyor. Bunlar da konutların expertiz fiyatı üzerinden satıldığı için %30 ile %50 arasında daha ucuza satılmış oluyor.