Pazartesi yatacak! Bağkur, Esnaf, Tarım, 4C’liye %42.35 zamlı maaş: 4 bin 197 TL Temmuz zam farkı geliyor! Emekli numarası 9,7,5,3,1 olanlar...

Temmuz ayında açıklanan emekli zammının ardından gözler maaşlara çevrilmişti. SSK emeklilerinin zamlı maaşları bu hafta yatmaya başladı. Şimdi sıra Bağkur ve Emekli Sandığı ödemelerine çevrildi. Bağ-Kur emeklileri de yüzde 42.35 zamlı aylıklarını ayın 25'i ile 28'i arasında hesaplarında görecek. Peki, kim ne kadar alacak? İşte yeni maaş hesabı haberimizde!