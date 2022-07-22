Pazartesi yatacak! 4 bin 197 TL Temmuz zam farkı geliyor! Bağkur, Esnaf, Tarım, 4C'liye %42.35 zamlı maaş: Emekli numarası 9,7,5,3,1 olanlar...
Emekli aylıklarına Temmuz'da zam geldi. SSK emeklileri zamlı ödemelerini ceplerine koymaya başladı. Haftaya da Bağkur emeklilerine yeni maaşları yatacak. Ödemeler %42.35 artışlı yatırılırken, en düşük ödeme 3. 500 TL olarak yansıyacak. Emeklilerin zam farkı ödemeleri için tarihler belli oldu. 25 -28 Temmuz tarihleri arasında banka hesaplarına zamlı maaşları yatırılacak. İşte maaş bekleyen emeklilerin merak ettiği tüm detaylar ve maaş tablosu haberimizde!
22.07.2022 16:51 - Son Güncelleme: 22.07.2022 16:51
Temmuz ayında açıklanan emekli zammının ardından gözler maaşlara çevrilmişti. SSK emeklilerinin zamlı maaşları bu hafta yatmaya başladı. Şimdi sıra Bağkur ve Emekli Sandığı ödemelerine çevrildi. Bağ-Kur emeklileri de yüzde 42.35 zamlı aylıklarını ayın 25'i ile 28'i arasında hesaplarında görecek. Peki, kim ne kadar alacak? İşte yeni maaş hesabı haberimizde!
SSK emeklilerine ayın 17'sinde başlayan yüzde 42.35 zamlı aylık ödemeleri, 26 Temmuz tarihinde tamamlanacak.
Bağ-Kur emeklileri de yüzde 42.35 zamlı aylıklarını ayın 25'i ile 28'i arasında hesaplarında görecek.