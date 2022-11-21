Pazartesi geldi aktüel kataloğu az evvel yayımlandı! Tarım Kredi 21 Kasım 2022 FİYAT LİSTESİ! 15,25 TL! Mercimek, bulgur, ayçiçek yağı, şeker..

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinin 21 Kasım 2022 tarihli aktüel ürünler kataloğu az evvel yayımlandı. Bu hafta zincir marketlerde temizlik ürünlerinden gıda ürünlerine pek çok üründe indirimler uygulandı. İşte Tarım Kredi aktüel ürünler kataloğu TAM LİSTE...