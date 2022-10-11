Patlama yapan altın fiyatları bir anda çakıldı! Altın alanlar, satanlar şaşkına döndü! O tarihte fena olacak! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın kaç TL?

Altının ons fiyatı, geçen cuma günü açıklanan ABD eylül ayı tarım dışı istihdam verisi ardından baskı altına girerken; yeni haftada da değer kaybını sürdürüyor. ABD tarım dışı istihdam verisinin pazar beklentilerin üstünde gelmesiyle, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz yükselişinde daha agresif davranabileceği beklentisi yükseldi ve dolar endeksi ile ABD tahvil faizleri yükselirken, altın fiyatları değer kaybetti. Yeni haftada gözler ABD enflasyon verisinde olacak. Tarım dışı istihdam verisi ve enflasyon rakamları Fed'in faiz artırım kararını alırken, takip ettiği en mühim iki veri olarak öne çıkıyor.