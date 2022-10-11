Patlama yapan altın fiyatları bir anda çakıldı! Altın alanlar, satanlar şaşkına döndü! O tarihte fena olacak! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın kaç TL?
Altın fiyatları son dakika haberleri yatırımcılar ve altın alabilmek isteyenler bağlamında yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta yükselişe geride bıraktığımız altın fiyatları cuma günü ABD tarım dışı istihdam bilgilerinin açıklanması ile geriledi. Haftaya düşüşle başlayan altın fiyatları, yarın açıklanacak olan FED tutanakları ve Perşembe günü açıklanacak olan enflasyon rakamlarından ötürü aşağı yönlü hareket ediyor. Bugün Ons altın 1665 dolardan prosedür görüyor. Gram altın ise 1000 TL altına geriledi. Peki bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, Ata altın, gremse altın ne kadar? İşte 11 Ekim 2022 altın fiyatları...
Altının ons fiyatı, geçen cuma günü açıklanan ABD eylül ayı tarım dışı istihdam verisi ardından baskı altına girerken; yeni haftada da değer kaybını sürdürüyor. ABD tarım dışı istihdam verisinin pazar beklentilerin üstünde gelmesiyle, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz yükselişinde daha agresif davranabileceği beklentisi yükseldi ve dolar endeksi ile ABD tahvil faizleri yükselirken, altın fiyatları değer kaybetti. Yeni haftada gözler ABD enflasyon verisinde olacak. Tarım dışı istihdam verisi ve enflasyon rakamları Fed'in faiz artırım kararını alırken, takip ettiği en mühim iki veri olarak öne çıkıyor.
ABD eylül ayı enflasyon verisi Türkiye saati ile perşembe günü 15:30'da açıklanacak. ABD enflasyonu ağustos ayında yüzde 8,3 oranında gerçekleşirken, eylül ayında yüzde 8,1 oranına gerilemesi bekleniyor. Pazar beklentilerinin üstünde gelecek bir veri, Fed'in faiz artırımlarında gaza basabileceği algısıyla dünyada doları güçlendirerek, ters korelasyon etkisiyle altın fiyatlarını geriletebilir. Enflasyon verisi ekonomistlerin tahminlerinin altında gelir ise, Fed faiz artırımlarında daha ılımlı davranabilir ve bu da altın fiyatlarını destekleyebilir.
Gram altın fiyatları geçen haftayı 1014 lira civarından tamamlarken; yeni haftanın ilk prosedür gününe 1006 lira civarından başladı. Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı; gün içinde en yüksek 1019,99 lira civarını, en düşük ise 1002,53 lira civarını gördü. Gram altın dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 13:38 itibarıyla yüzde 1,08 oranında düşüşle 1003,69 lira civarında bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1656 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 817 liradan satılıyor.
Önümüzdeki ay için uyardı!
İslam Memiş, "Altın fiyatlarının bir anda toparlanma hareketine girişmesi yalnızca tepki yükselişiydi. Asıl sorunları piyasalar satın almadığı için beklediğimiz yükselişler halen kenarda duruyor.
Kısa vadede kar satışları göreceğiz ve şunlar da olağandır. Fakat Ekim ayında başlayan bu yükseliş hareketinin ilk rekorunu Kasım ayının ortalarında göreceğiz. Altın amacıyla Ekim başlangıç, Kasım hasat ayı olacaktır." ifadelerini kullandı.