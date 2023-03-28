Paraya para demeyin! Nakit para kazanma garantili! İş bulamayıp ne olacak diye düşünmeyin! İşte emekli olduktan sonra yapılabilecek ek işler…

Yıkanan bir hayli kıyafetin ütülenmesi de gerekiyor. Kadın veya erkek farketmez. Eforu yeten tüm emekliler azıcık hüneri varsa bunu yapabilir. Terzilik de seçeneklerden biri. Bir hastanede çalışırken emekli olmuşsanız gönüllü hemşirelik yaparak ek gelir elde edebilirsiniz. Kızılay, Yeşilay gibi kurumlara dahil olarak bu görevi yapabileceğiniz gibi, yardıma muhtaç olan bir kişinin bu işlerini üstlenerek de kazanç elde edebilirsiniz. El becerinizi kullanarak süs eşyaları yapabilir ve bunları birçok mağazaya satabilirsiniz. İşte emekli olduktan sonra yapılabilecek ek işler…