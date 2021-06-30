Paraya ihtiyacı olanlar 10.000 TL veriyor: Aylık sadece 388 TL geri ödeme yapılıyor! Hemen hesaba geçiyor
Tek tek açıklandı! Aylık 10.000 TL veriliyor. İnsanların paraya sıkıştığı zamanlarda, genelde bankalardan borç para alırlar. Ve bu borç alımına kredi denir. İhtiyaç kredisi ise bankaların kişilere sunduğu bazı kredi türlerinden biridir. Bu anlamda son günlerde paraya ihtiyacı olan vatandaşlar kredi araştırmaları yapmaya başladılar. Halkbank resmi internet sayfası üzerinden yaptığı açıklama ile 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi verdiğini bildirdi. Vatandaşlar en az 1.000 TL, en fazla 50.000 TL tutarında kredi başvurusunda bulunabilirler. Bankadan 10 bin TL kredi çelen bir vatandaş ise yüzde 1,61 faiz oranı ve aylık 388,06 TL tutarında ödeme yapabilir.
Acil paraya ihtiyacı olanlar için Halkbank kredi duyurusunda bulundu. Banka açıklamasında bireysel ihtiyaçlar için 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi verildiği bildirildi. Kamu bankasından 10 bin TL kredi çeken vatandaş, aylık 388 TL geri ödeme yapabilir.
İhtiyaç kredisinin belirli alt kategorileri vardır. Bunlar yeni evlenen çiftlere kolaylık sağlayacak evlilik kredisinden, öğrencilerin daha rahat eğitim görmeleri için alınan eğitim kredisine kadar farklılık gösterebilir. Çoğu zaman ise tatile çıkmak için tatil kredisi tercih edilir. Fakat araştırmalara göre kişiler en çok, eşya kredisinde başvuru yaparak ihtiyaç kredisi almışlardır. Bireyler ihtiyaç kredisini maksimum 36 ay kullanabilirler.