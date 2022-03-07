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Haberler Ekonomi Parasını döviz ve altın yerine TL'de kalana yüksek kar! 32 günlük vadede parasını katlamak isteyenlerin ilk tercihi bu bankalar oldu!

Parasını döviz ve altın yerine TL'de kalana yüksek kar! 32 günlük vadede parasını katlamak isteyenlerin ilk tercihi bu bankalar oldu!

Bankaların vadeli mevduat hesaplarında parası olan en yüksek faiz getirisiyle tanışmaya hazırlanıyor. Türk Lirası olarak birikimlerini 32 günlük vadede avantajlı oranlarla değerlendirmek isteyenler için bankaların yeni güncel faiz oranları duyuruldu. Son haftalarda birçok bankanın mevduat hesaplarında faiz oranlarının düşürülmesinin ardından en yüksek oranları araştırmaya başlayanlar, kur korumalı TL mevduat sisteminin de yaygınlaşması ile kafa karışıklığı yaşayamaya başladı. Peki, en yüksek vadeli mevduat faiz oranı hangi bankada? İşte TL birikimleri için vatandaşların tercih ettiği o bankalar

takvim.com.tr
07.03.2022 09:04 - Son Güncelleme: 07.03.2022 09:04
Parasını döviz ve altın yerine TL’de kalana yüksek kar! 32 günlük vadede parasını katlamak isteyenlerin ilk tercihi bu bankalar oldu!

Türkiye'de bankacılık sektöründe uygulanmaya başlayan yeni sistemler ile vatandaşlar TL mevduat hesaplarına yöneldi. Kısa sürede kur korumalı TL hesaplarında ciddi miktarda para aktarıldığının görülmesinin ardından bankalar ise 32 günlük vadeli mevduat hesaplarında yüksek oranları paylaştılar. Güncellenen faiz oranları ile vatandaşların yararlanabileceği en uygun oranlar gün yüzüne çıktı.

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Parasını döviz ve altın yerine TL’de kalana yüksek kar! 32 günlük vadede parasını katlamak isteyenlerin ilk tercihi bu bankalar oldu!

En Yüksek Mevduat Faiz Getirisi Hangi Bankada?

32 günlük vadeli mevduat hesaplarında yüksek faiz oranları ile hizmet veren bankalar yarışa başladı. Yüzde 20'nin üzerine çıkmasının ardından kısa sürede çok sayıda yatırımcıyı çekmeyi başaran ilgili hesaplar, hesap kullanım avantajlarıyla da dikkat çekiyor.

Parasını döviz ve altın yerine TL’de kalana yüksek kar! 32 günlük vadede parasını katlamak isteyenlerin ilk tercihi bu bankalar oldu!

%20,50 faiz oranı ile Fibabanka ve Alternatif Bank ise vadeli mevduat hesapları ile en yüksek faiz oranlarına sahip iki banka olmayı başardı. Cazip oranlardan yararlanarak hem avantajlı bankacılık hizmetlerini kullanmak hem de yüksek faiz oranları ile TL birikimlerini değerlendirmek isteyenler ise bu bankaları tercih ettiler.

Parasını döviz ve altın yerine TL’de kalana yüksek kar! 32 günlük vadede parasını katlamak isteyenlerin ilk tercihi bu bankalar oldu!

50.000 TL'ye 32 günlük en yüksek mevduat faiz getirisi veren bankalar:

  • Fibabanka Kiraz Hesap | Faiz Oranı: %20,50 | Faiz Getirisi: 853,70 TL
  • Alternatif Bank VOV Hesap: | Faiz Oranı: %20,50 | Faiz Getirisi: 853,70 TL
  • Burgan Bank ON Hesap | Faiz Oranı: %20,25 | Faiz Getirisi: 843,29 TL
Parasını döviz ve altın yerine TL’de kalana yüksek kar! 32 günlük vadede parasını katlamak isteyenlerin ilk tercihi bu bankalar oldu!
  • Odeabank Oksijen Hesap| Faiz Oranı: %18,50 | Faiz Getirisi: 770,41 TL
  • ING Bank e – Turuncu Hesap | Faiz Oranı: %19,50 | Faiz Getirisi: 812,05 TL

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