Parasını döviz ve altın yerine TL'de kalana yüksek kar! 32 günlük vadede parasını katlamak isteyenlerin ilk tercihi bu bankalar oldu!
Bankaların vadeli mevduat hesaplarında parası olan en yüksek faiz getirisiyle tanışmaya hazırlanıyor. Türk Lirası olarak birikimlerini 32 günlük vadede avantajlı oranlarla değerlendirmek isteyenler için bankaların yeni güncel faiz oranları duyuruldu. Son haftalarda birçok bankanın mevduat hesaplarında faiz oranlarının düşürülmesinin ardından en yüksek oranları araştırmaya başlayanlar, kur korumalı TL mevduat sisteminin de yaygınlaşması ile kafa karışıklığı yaşayamaya başladı. Peki, en yüksek vadeli mevduat faiz oranı hangi bankada? İşte TL birikimleri için vatandaşların tercih ettiği o bankalar
Türkiye'de bankacılık sektöründe uygulanmaya başlayan yeni sistemler ile vatandaşlar TL mevduat hesaplarına yöneldi. Kısa sürede kur korumalı TL hesaplarında ciddi miktarda para aktarıldığının görülmesinin ardından bankalar ise 32 günlük vadeli mevduat hesaplarında yüksek oranları paylaştılar. Güncellenen faiz oranları ile vatandaşların yararlanabileceği en uygun oranlar gün yüzüne çıktı.
En Yüksek Mevduat Faiz Getirisi Hangi Bankada?
32 günlük vadeli mevduat hesaplarında yüksek faiz oranları ile hizmet veren bankalar yarışa başladı. Yüzde 20'nin üzerine çıkmasının ardından kısa sürede çok sayıda yatırımcıyı çekmeyi başaran ilgili hesaplar, hesap kullanım avantajlarıyla da dikkat çekiyor.
%20,50 faiz oranı ile Fibabanka ve Alternatif Bank ise vadeli mevduat hesapları ile en yüksek faiz oranlarına sahip iki banka olmayı başardı. Cazip oranlardan yararlanarak hem avantajlı bankacılık hizmetlerini kullanmak hem de yüksek faiz oranları ile TL birikimlerini değerlendirmek isteyenler ise bu bankaları tercih ettiler.