Parasını bankada tutanlara müjde! Faizler ateş aldı! 10.000 20.000 ve 30.000 bin TL birikimi olan 32 günlük faizle ne kadar kazanır?

Bankaların vadeli mevduat hesabı faiz oranları her gün güncellenmeye devam ederken yapılan değişimler ile vadeli mevduat hesabı açan kişilerin elde edecekleri gelirler de değişti. Azami faiz oranına sahip 32 günlük vadeli mevduat hesabı hangi bankada? 10-20 ve 30 bin TL birikimi olanlar 32 gün sonunda kaç TL faiz getirisi elde ederler? Bu bağlamda 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık vadeler uygulanmaktadır. Her vadenin kendine özgü bir faiz oranı olabilir. Bankada birikimi olup vadeli mevduat faiz oranlarıyla değerlendirmek isteyenler için sunulan en yüksek faiz oranı birkaç banka tarafından sağlanıyor.