Parasını bankada tutanlar dikkat! En yüksek mevduat faiz oranları son dakika değişti! 32 günlük en yüksek faiz veren bankalar hangisi?

Alternatif Bank Mevduat Faiz Oranları

Alternatif Bank VOV Hesap faiz oranları ile TL birikimlerini değerlendirmek isteyenlere en avantajlı net faiz kazancı sunuluyor. Şuan için en yüksek vadeli mevduat faiz oranlarına sahip Alternatif Bank, %17,25 cazip hoş geldin faizi ve 500 TL'ye kadar nakit iade desteği ile birikimlerini değerlendirmek isteyenlere avantajlı seçenekler sunuyor.