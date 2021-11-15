Parasını bankada tutan düğün bayram edecek! 1.096 TL net getirisi var! 32-46-92 günlük 26.000 TL mevduat faizi kaç TL kazanç sağlar?
Mevduat hesabından parası olanlar, belirli dönemler aralığında hangi bankanın ne kadar faiz verdiği konusunda bilgi sahibi olmak istiyor. Bu ay kamu bankalarının müjdesini verdiği konut kredisi faiz indirimiyle birlikte piyasalarda canlılık yaşanıyor. Banka hesaplarında para biriktirenler bu gelişmenin akabininde mevduat faizlerindeki son durumu değerlendirerek parasını ona göre hesaplara aktaracak. Bilindiği üzere mevduat hesapları aracılığıyla 32, 46 ya da 92 günlük vadede önemli kazançlar sağlanabiliyor. Bu doğrultuda mevduat faizi veren tüm bankaların 32, 46 ve 92 günlük verdiği para tutarını 26.000 TL üzerinden hesaplayarak yazımıza ekledik.
15.11.2021 07:20
- Son Güncelleme: 15.11.2021 07:20
Parasını bankada tutan düğün bayram edecek! 1.096 TL net getirisi var! 32-46-92 günlük mevduat faiz oranları merak ediliyor. Konut kredisi faiz oranlarında indirime gidildi. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ta 1,29'a düştü. Bankalar Kasım ayının ortalarına yavaş yavaş yaklaşılırken yeni oranları açıkladı. Bu kapsamda banka mevduat hesabında parası olanlar 32, 46 ve 92 günlük 26.000 TL mevduat faizinin ne kadar kazandıracağını araştırıyor. Mevduat hesaplarıyla birikimiyle katbekat kazanç sağlamak isteyenler için güncel oranlar haberimizde yer almaktadır.