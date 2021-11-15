Parasını bankada tutan düğün bayram edecek! 1.096 TL net getirisi var! 32-46-92 günlük 26.000 TL mevduat faizi kaç TL kazanç sağlar?

Parasını bankada tutan düğün bayram edecek! 1.096 TL net getirisi var! 32-46-92 günlük mevduat faiz oranları merak ediliyor. Konut kredisi faiz oranlarında indirime gidildi. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ta 1,29'a düştü. Bankalar Kasım ayının ortalarına yavaş yavaş yaklaşılırken yeni oranları açıkladı. Bu kapsamda banka mevduat hesabında parası olanlar 32, 46 ve 92 günlük 26.000 TL mevduat faizinin ne kadar kazandıracağını araştırıyor. Mevduat hesaplarıyla birikimiyle katbekat kazanç sağlamak isteyenler için güncel oranlar haberimizde yer almaktadır.