Paranızla para kazanacaksınız! Bankalar ateşi yaktı faizler uçtu! 32 günde 9.369,86 TL kazanın! Dev rakamlar geldi
Bankaların TL mevduat hesapları için uyguladıkları faiz oranları, kur korumalı TL mevduat sistemi sonrasında gelen birçok yenilikle beraber yükselmeye başladı. 2021 Aralık ayının son haftalarında başlayan faiz yarışlarında ise TL mevduat faiz oranları, geçtiğimiz haftalara nazaran 238 baz puan artarak yüzde 19,47 seviyesine yükseldi. Bankaların şuan için en yüksek TL mevduat faiz oranı ise %22,50 ile dikkat çekiyor. İşte bankaların en yüksek mevduat faiz oranları.
08.01.2022 16:31
- Son Güncelleme: 08.01.2022 16:31
Mevduat Faiz Oranları Yüzde 20'nin Üzerinde!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni sistem sonrasında Türk bankalarının mevduat faiz oranları yüzde 20'nin üzerine çıktı. TL mevduat sahiplerinin yabancı para birimlerine karşı yaşadıkları değer kaybından doğan kayıpların ortadan kaldırılması için başlatılan Kur Korumalı sistem ile yeni ekonomik model uygulanmaya başlamıştı.
Yeni sistemin duyurulması ve uygulamaya konmasının ardından bankaların normal TL mevduat hesaplarında ise faiz getirisi bir hayli yükseldi. 2021 yıl sonunda yüzde 17 – 18 dolaylarında seyreden mevduat faizlerinin yüzde 20'nin üzerine seyrettiği aktarıldı.
Bankaların TL mevduatları için uyguladıkları faiz oranları 31 Aralık 2021 haftasından itibaren, geçen bir önceki haftaya göre %19,47 olarak 238 baz puan artış göstermişti.
En Yüksek Mevduat Faiz Oranları
Türk bankalarının vadeli TL mevduat faiz oranlarını %20'nin üzerine çekmesinin ardından birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşlar en yüksek oranlara sahip bankaları merak etmeye başladı.