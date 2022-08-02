Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Paranızı PTT'ye gidip alacaksınız: Her aileye 1150 TL ve 206 TL ödeme devam ediyor!

Paranızı PTT'ye gidip alacaksınız: Her aileye 1150 TL ve 206 TL ödeme devam ediyor!

Ülke sınırları içinde yaşam sürdüren gereksinim sahibi ailelere elektrik faturası ve doğalgaz faturası desteği vereceğini duyuran Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, söz hususu yardımlara PTT şubeleri aracılığı ile ulaşılabileceğini bildirdi. Bakanlık, alakalı yardımlarının ayrıntılarını resmi internet sitesi aracılığı ile paylaştı.

takvim.com.tr
02.08.2022 16:05 - Son Güncelleme: 02.08.2022 16:08
Paranızı PTT’ye gidip alacaksınız: Her aileye 1150 TL ve 206 TL ödeme devam ediyor!

Ülke sınırları içinde yaşam sürdüren gereksinim sahibi ailelere elektrik faturası ve doğalgaz faturası desteği vereceğini duyuran Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, söz hususu yardımlara PTT şubeleri aracılığı ile ulaşılabileceğini bildirdi. Bakanlık, alakalı yardımlarının ayrıntılarını resmi internet sitesi aracılığı ile paylaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Paranızı PTT’ye gidip alacaksınız: Her aileye 1150 TL ve 206 TL ödeme devam ediyor!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Elektrik Faturası Yardımı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan tasarlanmış olan yardım modellerinden birisi olarak karşımıza çıkan elektrik faturası yardımı, hane içi birey başına düşen aylık ortalama kazancı asgari ücretin 3'te 1'inden düşük olan gereksinim sahiplerini kapsamaktadır.

Paranızı PTT’ye gidip alacaksınız: Her aileye 1150 TL ve 206 TL ödeme devam ediyor!

Hem de yeni karar ile eş güdümlü tedavilerini evden devam ettiren süreğen hastalar da söz hususu yardımdan yüzde 5 daha çok yararlanabilmektedir.

Paranızı PTT’ye gidip alacaksınız: Her aileye 1150 TL ve 206 TL ödeme devam ediyor!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı elektrik faturası yardımının güncel tutarlarını, hane içersinde yaşam sürdüren birey sayılarına göre belirlemiştir.

Paranızı PTT’ye gidip alacaksınız: Her aileye 1150 TL ve 206 TL ödeme devam ediyor!

Bu kapsamda açıklama yapan bakanlık, en düşük yardımın 137 TL, en yüksek yardımın ise 206 TL olduğunu bildirmiştir.

SON DAKİKA