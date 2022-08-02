Paranızı PTT'ye gidip alacaksınız: Her aileye 1150 TL ve 206 TL ödeme devam ediyor!
Ülke sınırları içinde yaşam sürdüren gereksinim sahibi ailelere elektrik faturası ve doğalgaz faturası desteği vereceğini duyuran Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, söz hususu yardımlara PTT şubeleri aracılığı ile ulaşılabileceğini bildirdi. Bakanlık, alakalı yardımlarının ayrıntılarını resmi internet sitesi aracılığı ile paylaştı.
Ülke sınırları içinde yaşam sürdüren gereksinim sahibi ailelere elektrik faturası ve doğalgaz faturası desteği vereceğini duyuran Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, söz hususu yardımlara PTT şubeleri aracılığı ile ulaşılabileceğini bildirdi. Bakanlık, alakalı yardımlarının ayrıntılarını resmi internet sitesi aracılığı ile paylaştı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Elektrik Faturası Yardımı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan tasarlanmış olan yardım modellerinden birisi olarak karşımıza çıkan elektrik faturası yardımı, hane içi birey başına düşen aylık ortalama kazancı asgari ücretin 3'te 1'inden düşük olan gereksinim sahiplerini kapsamaktadır.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı elektrik faturası yardımının güncel tutarlarını, hane içersinde yaşam sürdüren birey sayılarına göre belirlemiştir.