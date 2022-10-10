Paranızı bırakmayın sizin haberiniz yok ama SGK’ya geri dönebilir! Şimdi başvurun hakkınızı alın
Devlet bağlamında oluşturulan sosyal yardımlar vatandaşın rahat bir soluk almasını sağlamaktadır. Yapılan sosyal yardımlardan haberdar olmak ve kendinize makul bir yardımdan faydalanmak için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı internet sitesi üstünden kontrol edebilirsiniz.
10.10.2022 11:21 - Son Güncelleme: 10.10.2022 11:21
Yapılan yardımlar ile ilgili daha çeşitli bilgiye Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlığı internet sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz. SGK ye geri dönecek para amacıyla e devletten sorgulama yapabilirsiniz.