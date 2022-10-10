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Haberler Ekonomi Paranızı bırakmayın sizin haberiniz yok ama SGK’ya geri dönebilir! Şimdi başvurun hakkınızı alın

Paranızı bırakmayın sizin haberiniz yok ama SGK’ya geri dönebilir! Şimdi başvurun hakkınızı alın

Devlet bağlamında oluşturulan sosyal yardımlar vatandaşın rahat bir soluk almasını sağlamaktadır. Yapılan sosyal yardımlardan haberdar olmak ve kendinize makul bir yardımdan faydalanmak için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı internet sitesi üstünden kontrol edebilirsiniz.

takvim.com.tr
10.10.2022 11:21 - Son Güncelleme: 10.10.2022 11:21
Paranızı bırakmayın sizin haberiniz yok ama SGK’ya geri dönebilir! Şimdi başvurun hakkınızı alın

Kendinize uygun sosyal yardım tipini e-devlet üzerinde de yapabilirsiniz. Yapılacak başvuruda ihtiyaca yönelik seçenekler ile gerekli evraklar e-devlette verilmiştir. Bu belgeleri inceleyerek başvuracağınız yardımın evraklarını hazırlayıp başvurunuzu yapabilirsiniz.

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Paranızı bırakmayın sizin haberiniz yok ama SGK’ya geri dönebilir! Şimdi başvurun hakkınızı alın

Sosyal yardımlar gereksinim sahiplerine yönelik oluşturulan kalkındırma ve destekleme projeleridir. Bakanlık bağlamında oluşturulan bildirime göre 45 faklı yardım projesi mevcuttur.

Paranızı bırakmayın sizin haberiniz yok ama SGK’ya geri dönebilir! Şimdi başvurun hakkınızı alın

Yapılan yardımlar ile ilgili daha çeşitli bilgiye Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlığı internet sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz. SGK ye geri dönecek para amacıyla e devletten sorgulama yapabilirsiniz.

Paranızı bırakmayın sizin haberiniz yok ama SGK’ya geri dönebilir! Şimdi başvurun hakkınızı alın

Nasıl Başvuru Yapılır?

Vatandaş alakalı kurumlara müracaat yaparak gereksinim sahibi olduğunu kanıtlarsa gerekli ödemeler yapılmaktadır. Ödemeler bağlamında lüzumlu şartları karşılayan vatandaşlara her ay düzenli olarak alakalı yardım yapılmaktadır.

Paranızı bırakmayın sizin haberiniz yok ama SGK’ya geri dönebilir! Şimdi başvurun hakkınızı alın

Bu yardım çeşitleri vatandaşın gereksinim haline göre farklılık göstermektedir. Mesela kira yardımı, besin yardımı gibi nedenler öneme alınarak gereksinim sahiplerine ödemeler yapılmaktadır.

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