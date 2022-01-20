Param durduğu yerde artsın diyen düğün bayram edecek! Net getirisi virgülü virgülüne hesaplandı! 32 günlük 10.000 TL mevduat faizi kaç TL kazandırır?
Kur korumalı TL mevduat siteminin uygulamaya başlanmasının ardından biriken para miktarının 150 milyar liraya yaklaştığı ifade edildi. Kur korumalı TL mevduat hesabına ilişkin merak edilen soruların yanıtlanmasının ardından vatandaşların yeni dönemde de TL mevduat hesaplarına yönlendirilmeleri hedefleniyor. Öte yandan 32 günlük en yüksek mevduat faizi veren bankalar, kur korumalı sistem dışında normal mevduat hesaplarında da faiz oranlarını artırdı. İşte en yüksek mevduat faiz oranlarına sahip bankalar...
20.01.2022 18:18
- Son Güncelleme: 20.01.2022 18:18
ING Bank e-Turuncu Hesap
ING Bank yüksek hoş geldin faizi ile TL birikimlerini değerlendirmek isteyenlere özel cazip seçenekler sunuyor. İlk defa Mobil'den ING Bank müşterisi olacaklara öze %21'e varan faiz oranları ile 90 gün boyunca birikimlerini yüksek faizlerle değerlendirmek isteyenlere avantajlı teklifler sunuluyor. Her zaman ekstralı faiz oranlarından da yararlanarak 32 günlük kısa vadeler başta olmak üzere daha uzun vadelerde de avantajlar sağlanıyor. 32 gülük en yüksek mevduat faiz oranına sahip hesaplardan biri olan ING Bank e – Turuncu ile 10 bin TL mevduat için aylık 175 TL net kazanç elde edilmesi bu sayede mümkün hale getirilmiştir.