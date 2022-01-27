Paralar son dakika bugün yattı mı? Emekli, emekli sandığı emeklileri, malul, dul yetim aylığı maaş farkı kaç para? Kim ne kadar kaç TL alacak?

Paralar Bugün Yattı Mı? Kim Ne Kadar Kaç Tl Alacak?

Emekli maaşı fark ödemelerinin yapılmasına yönelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı doğrultusundan açıklama yapıldı. Yaklaşık 2 milyondan çok emekliyi ilgilendiren ve 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olan aylarda meydana çıkan farkların 27 Ocak'ta ödemesi yapılacak. Uzun süredir kamuoyunun gündemini meşgul eden emekli maaşı fark ödemelerinin uygulanacağı tarihlerin belli olması mutluluk yarattı.