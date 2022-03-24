Paralar PTT kartlarına yatmaya başladı! Milyonlarca kişi alıyor duyuru yapıldı! Başvurular e-Devlet'te devam ediyor! 1.150 TL ödeme...
Ödemeler hesaplara yatmaya başladı. Milyonlarca kişi yararlanabilecek. Duyuru yapıldı, para yardımları kimine PTT üzerinden kimine de iban yolu ile kartlara aktarılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Başvuruda bulunan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızca hak sahipliği onaylanan 230 bin hanemize senelik desteğimizin birinci taksiti olarak toplamda 80,5 milyon TL'lik Destek verdik." dedi. Halen başvuru yapmak isteyenler e-Devlet kapısı üzerinden başvuruda bulunabilecek. İşte detaylar...
Başvuruları Şubat ayında başlayan doğalgaz destek ödeme başvuruları halen devam ediyor. Başvuru ekranına ulaşmak isteyenler için e- Devlet ekranı linkine haberimizde yer verdik. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi olan hanelere 450 lira ile 1150 lira arası destek sağlanıyor. Yılda iki kez hesapara yatırılacak. İlk ödemeler başladı. Bakan Derya Yanık'tan flaş açıklama geldi. İşte sıcak gelişmeler...
Doğal gaz tüketim desteği ödemelerini başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık güzel haberi şu sözlerle duyurdu:
"İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirdiğimiz Doğalgaz Tüketim Desteğinde ödemelerimiz başladı. Isıl harita baz alınarak belirlediğimiz destek tutarımız 450 TL - 1.150 TL arasında değişiyor.
DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Doğalgaz Tüketim Desteği'ne https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti sayfasından başvuru yapılabiliyor.