Paralar PTT kartlarına yatmaya başladı! Milyonlarca kişi alıyor duyuru yapıldı! Başvurular e-Devlet’te devam ediyor! 1.150 TL ödeme...

Başvuruları Şubat ayında başlayan doğalgaz destek ödeme başvuruları halen devam ediyor. Başvuru ekranına ulaşmak isteyenler için e- Devlet ekranı linkine haberimizde yer verdik. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi olan hanelere 450 lira ile 1150 lira arası destek sağlanıyor. Yılda iki kez hesapara yatırılacak. İlk ödemeler başladı. Bakan Derya Yanık'tan flaş açıklama geldi. İşte sıcak gelişmeler...