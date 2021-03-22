Paralar hesaplara yatıyor geliyor! SGK, SSK ve Bağkur'lu olan vatandaşlar için müjde! ATM’lerden anında 1600 TL çekebilirsiniz…

Emekli vatandaşların aylık ücret aldıkları bankalar, 3 senelik vaatleri kapsamında emeklilere promosyon ödemesi yapmak zorundalar. 2023 senesine kadar geçerli olacak tertip etme kapsamında emeklilere yapılacak olan ödemeler en az 500 TL olacak. Bankaların emeklilerin alakasını sürüklemek istemeleri sebebiyle bu ödemeler çoğu bankada 1000 TL'nin üzerine çıkıyor. Bazı bankalar ise değişik rakiplerinden ön tasarıda olmak için 1600 TL'ye kadar ödeme yapıyorlar. Emekli vatandaşların bir bölümü maaşları için ödenen promosyonları 2020 yılı içerisinde aldılar. Maaş tutarına göre ödenen promosyon ödemeleri kamu bankalarında 500 TL ile 750 TL arasında ödendi.

22.03.2021 08:48 - Son Güncelleme: 22.03.2021 08:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





