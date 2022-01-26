Paralar bugün yattı mı? Emekli, emekli sandığı emeklileri, malul, dul yetim aylığı maaş farkı kaç para? Kim ne kadar alacak?
Son dakika açıklaması geldi: Paralar bugün yattı mı? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nihayet açıkladı. Milyonlarca emeklinin 2022 Ocak ayı itibariyle alacakları zamlı maaşları amacıyla ödemelerin Ocak içerisinde uygulanacağı duyuruldu. 3 Ocak'ta enflasyon rakamlarının TÜİK doğrultusundan duyurulmasının sonrasında gelen yeni zam oranları emeklinin yüzünü güldürmüştü. Fakat Meclis görüşmelerinin uzaması sonrasında geciken ek zam ödemelerinin ne zaman yatacağı merak ediliyordu. Emekliye yeni zam oranlarının ve ödeme tarihlerinin netleşmesinin sonrasında yeni oranlar merak ediliyor. İşte emekli maaşlarında fark ödeme tarihleri…
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada:
harp ve vazife malulleri, Emekli Sandığı emeklileri, malul, dul veya yetim aylığı alanların 2022 yılı ocak ayı zam farklarının ödemesi 27 Ocak 2022 tarihinde yapılacak. 5510 sayılı Kanun ilgili maddeleri kapsamında yer alan kişiler, 1 Ocak itibariyle ortaya çıkan maaş fark ödemesini, maaşlarını aldıkları bankalar veya PTT şubelerinden alabilecekler.
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Ödeme Grupları ve Tarihleri Belirlendi!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ayrıca, aylıklarını her ay alanların Ocak ayı dahil olmak üzere 1 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirilirken, üç er aylıklar halinde ödeme alanlar için gruplara göre tarihler paylaşıldı.