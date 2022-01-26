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Paralar bugün yattı mı? Emekli, emekli sandığı emeklileri, malul, dul yetim aylığı maaş farkı kaç para? Kim ne kadar alacak?

Son dakika açıklaması geldi: Paralar bugün yattı mı? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nihayet açıkladı. Milyonlarca emeklinin 2022 Ocak ayı itibariyle alacakları zamlı maaşları amacıyla ödemelerin Ocak içerisinde uygulanacağı duyuruldu. 3 Ocak'ta enflasyon rakamlarının TÜİK doğrultusundan duyurulmasının sonrasında gelen yeni zam oranları emeklinin yüzünü güldürmüştü. Fakat Meclis görüşmelerinin uzaması sonrasında geciken ek zam ödemelerinin ne zaman yatacağı merak ediliyordu. Emekliye yeni zam oranlarının ve ödeme tarihlerinin netleşmesinin sonrasında yeni oranlar merak ediliyor. İşte emekli maaşlarında fark ödeme tarihleri&hellip;

takvim.com.tr
26.01.2022 08:55 - Son Güncelleme: 26.01.2022 09:00
Paralar bugün yattı mı? Emekli, emekli sandığı emeklileri, malul, dul yetim aylığı maaş farkı kaç para? Kim ne kadar alacak?
Emekli Maaşlarında Fark Ödeme Tarihleri Ne Zaman?
Emekli maaşı fark ödemelerinin yapılmasına yönelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Yaklaşık 2 milyondan fazla emekliyi ilgilendiren ve 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olan aylarda ortaya çıkan farkların 27 Ocak'ta ödemesi yapılacak. Uzun süredir kamuoyunun gündemini meşgul eden emekli maaşı fark ödemelerinin yapılacağı tarihlerin belli olması sevinç yarattı.
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Paralar bugün yattı mı? Emekli, emekli sandığı emeklileri, malul, dul yetim aylığı maaş farkı kaç para? Kim ne kadar alacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada:

harp ve vazife malulleri, Emekli Sandığı emeklileri, malul, dul veya yetim aylığı alanların 2022 yılı ocak ayı zam farklarının ödemesi 27 Ocak 2022 tarihinde yapılacak. 5510 sayılı Kanun ilgili maddeleri kapsamında yer alan kişiler, 1 Ocak itibariyle ortaya çıkan maaş fark ödemesini, maaşlarını aldıkları bankalar veya PTT şubelerinden alabilecekler.

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Paralar bugün yattı mı? Emekli, emekli sandığı emeklileri, malul, dul yetim aylığı maaş farkı kaç para? Kim ne kadar alacak?

Ödeme Grupları ve Tarihleri Belirlendi!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ayrıca, aylıklarını her ay alanların Ocak ayı dahil olmak üzere 1 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirilirken, üç er aylıklar halinde ödeme alanlar için gruplara göre tarihler paylaşıldı.

Paralar bugün yattı mı? Emekli, emekli sandığı emeklileri, malul, dul yetim aylığı maaş farkı kaç para? Kim ne kadar alacak?

Buna göre:

• 1. Grup'ta Kasım – Aralık Ocak dönemi için aylık alanlar: 1 aylık tutarında,
• 2. Grup'ta Aralık – Ocak – Şubat dönemi için aylık alanlar: 2 aylık tutarında,
• 3. Grup'ta Ocak – Şubat – Mart döneminde aylık alanlar: 3 aylık tutarında tahakkuk ettirildi.

Paralar bugün yattı mı? Emekli, emekli sandığı emeklileri, malul, dul yetim aylığı maaş farkı kaç para? Kim ne kadar alacak?

Emekliye yapılan yeni zam sonrasında zamlı emekli maaşlarını ne zaman alacağını merak eden SSK ve Bağ Kur emeklileri ise Ocak ayı itibariyle ilk zamlı maaşlarını almaya başlayacaklar.

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