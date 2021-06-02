Paralar anında hesaplara geçiyor! Başvuran kişiler ATM'den gidip parasını alıyor! 12 süresince aylık yüzlerce lira veriliyor!

Paralar hesaba geçiyor! Net rakamlar açıklandı. Pandemi yarıyılında devreye alınan pek çok destek bulunmaktadır. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından hasılat durumu kriterine bakılmaksızın, yurt içi ve dışında doğum yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya mavi kart sahibi tüm aileler doğum dayanağı için başvuru yapabiliyor. Devlet tarafından sağlanan desteklerden birisi olan doğum parası ister çalışma hayatında yer alsın ister almasın tüm annelere sağlanıyor. Maddi olarak sağlanan bu desteklerin bir bölümü belirli koşullar altında ödenirken bazı destekler için herhangi bir koşul aranmıyor.

02.06.2021 12:44 - Son Güncelleme: 02.06.2021 12:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





