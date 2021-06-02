Paralar anında hesaplara geçiyor! Başvuran kişiler ATM'den gidip parasını alıyor! 12 süresince aylık yüzlerce lira veriliyor!
Paralar hesaba geçiyor! Net rakamlar açıklandı. Pandemi yarıyılında devreye alınan pek çok destek bulunmaktadır. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından hasılat durumu kriterine bakılmaksızın, yurt içi ve dışında doğum yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya mavi kart sahibi tüm aileler doğum dayanağı için başvuru yapabiliyor. Devlet tarafından sağlanan desteklerden birisi olan doğum parası ister çalışma hayatında yer alsın ister almasın tüm annelere sağlanıyor. Maddi olarak sağlanan bu desteklerin bir bölümü belirli koşullar altında ödenirken bazı destekler için herhangi bir koşul aranmıyor.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bireysel bazda ve tek seferde birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL doğum yardımı yapılıyor. Koronavirüs pandemisi sürecinde devreye alınan ekonomik yardımlar devam ediyor. Ayrıca evvelki yardımlar da sürüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sosyal yardım ödemeleri sürüyor ve müracaatlar alınmaya başlandı. Doğum desteği, gereksinim sahibi bireylere yönelik verilen yardım ödemelerinden birisi. Müracaat yapan vatandaşlara PTT üzerinden ödemeler sürüyor. Desteğe müracaat yapmak isteyenler ise şartları merak ederek araştırma yapıyor.
Doğum Yardımı, 15.05.2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için verilir. Bu tarihten önce doğan çocuklar için Doğum Yardımı verilmez. Ancak ödeme miktarına esas çocuk sırasının tespitinde, diğer bir deyişle yeni doğan çocuğun kaçıncı çocuk olduğunun belirlenmesinde 15.05.2015 tarihinden önce doğmuş olan çocuklar da sayılır.