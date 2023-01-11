Paralar 15 gün içinde IBAN'a yatacak! PTT'den 1.500 TL ödeme! Başvuru onayı almak yeterli! TCKN 2,4,6,8 olanlar...

Devlet tarafından dar gelirli vatandaşa birçok kapsamda yardım ödemesi sağlanıyor. Çoğu kişi bu ödemeleri bilmiyor. Devlet tarafından sunulan destek ödemeleri yeni yılda arttı. Engelli aylığı, yaşlı aylığı, engelli yakını aylığı ve kronik hasta yardımı başvuru ve ödemeleri devam ediyor. Öte yandan kirasını ödeyemeyen vatandaşlar için destek sağlanıyor. İllere göre ödemeler değişiklik gösteriyor. Peki, kimler kira desteğinden yararlanacak? İşte merak edilenler!