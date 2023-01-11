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Haberler Ekonomi Paralar 15 gün içinde IBAN'a yatacak! PTT'den 1.500 TL ödeme! Başvuru onayı almak yeterli! TCKN 2,4,6,8 olanlar...

Paralar 15 gün içinde IBAN'a yatacak! PTT'den 1.500 TL ödeme! Başvuru onayı almak yeterli! TCKN 2,4,6,8 olanlar...

Vatandaşlara devlet tarafından çeşitli destekler sunuluyor. Ekonomik anlamda destek olmak amacıyla yapılan ödemeler devam ediyor. Engelli aylığı, yaşlı aylığı, engelli yakını aylığı ve kronik hasta yardımı ödemeleri devam ederken başvurular halen alınıyor. Öte yandan devlet dar gelirli hanelere kira yardımı da yapıyor. Başvuru ile ilgili bilinmesi gereken tüm detayları başlıklar halinde derledik. Ödemeler ve başvuru hakkında bilgilere takvim.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

takvim.com.tr
11.01.2023 11:02 - Son Güncelleme: 11.01.2023 11:02
PTT’den 1.500 TL ödeme! Paralar 15 gün içinde IBAN’a yatacak! Başvuru onayı almak yeterli! TCKN 2,4,6,8 olanlar...

Devlet tarafından dar gelirli vatandaşa birçok kapsamda yardım ödemesi sağlanıyor. Çoğu kişi bu ödemeleri bilmiyor. Devlet tarafından sunulan destek ödemeleri yeni yılda arttı. Engelli aylığı, yaşlı aylığı, engelli yakını aylığı ve kronik hasta yardımı başvuru ve ödemeleri devam ediyor. Öte yandan kirasını ödeyemeyen vatandaşlar için destek sağlanıyor. İllere göre ödemeler değişiklik gösteriyor. Peki, kimler kira desteğinden yararlanacak? İşte merak edilenler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
PTT’den 1.500 TL ödeme! Paralar 15 gün içinde IBAN’a yatacak! Başvuru onayı almak yeterli! TCKN 2,4,6,8 olanlar...

İhtiyacı olan vatandaşlara devlet destekleri devam ediyor. Kirasını ödeyemeyen kişiler için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık tarafından başlatılan sosyal yardımlarda ihtiyaç sahibi ailelere 1500 lira kira yardımı gerçekleştiriliyor.

PTT’den 1.500 TL ödeme! Paralar 15 gün içinde IBAN’a yatacak! Başvuru onayı almak yeterli! TCKN 2,4,6,8 olanlar...

KİRA YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI

-Sigortalı olmamak

-Emekli aylığı, dul ve yetim aylığı almıyor olmak

PTT’den 1.500 TL ödeme! Paralar 15 gün içinde IBAN’a yatacak! Başvuru onayı almak yeterli! TCKN 2,4,6,8 olanlar...

-Mal varlığına sahip olmamak

-Gelir testi sonucunda fakirlik sınırının altında bulunmak

-Düzenli bir gelire sahip olmamak

PTT’den 1.500 TL ödeme! Paralar 15 gün içinde IBAN’a yatacak! Başvuru onayı almak yeterli! TCKN 2,4,6,8 olanlar...

KİRA YARDIMI NE KADAR?

İstanbul-İzmir- Ankara: 1150 TL
Antalya, Adana, Bursa, Konya: 1.085 TL
Mersin, Eskişehir, Sakarya, Erzurum: 995 TL

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