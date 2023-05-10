Para sıkıntısını kökten çözüyor! SGK-SSK ve Bağkur’lu emeklilere görülmemiş müjde verildi! 125.000 TL anında hesapta! İşte tüm detaylar

Vakıfbank, nakit ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla özel bir kampanya düzenlediğini duyurdu. Bu ihtiyaç kredisi kampanyasının detayları kamuoyuyla paylaşıldı. Vakıfbank tarafından duyurulan güncel ihtiyaç kredisi kampanyasının üst limiti 125 bin TL olarak belirlendi. Kredi vadesi ise 36 ay olarak uygulanacak ve faiz oranı yüzde 1,57 seviyesinde olacak. Tüm ihtiyaçlarınız için 36 aya varan vadeler, cazip faiz oranları ve esnek ödeme seçeneğiyle kamu personeli, özel sektör çalışanları ve emekliler için İhtiyaç Kredisi Kampanyası tüm VakıfBank Şubeleri'nde.