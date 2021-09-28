Para sıkıntısı çeken SSK ve Bağ-Kur emeklisi dikkat: Bu tarihte devlet hesaplara fazla para yatıracak!

Eğer söz hususu öngörü gerçekleşirse en düşük emekli maaşı; esnafta 2 bin 350 liradan 2 bin 472 liraya, çiftçilerde bin 867 liradan bin 964 liraya, 2000'den evvelce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 624 liradan 2 bin 760 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda da bin 626 liradan bin 711 liraya çıkacak.