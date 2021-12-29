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Haberler Ekonomi Para parayı çeker! Bekleyene daha fazla para! 32, 92 günlük 2.000 ve 20.000 TL kazanın! Birikimleriniz hiç bu kadar değerlenmemişti!

Para parayı çeker! Bekleyene daha fazla para! 32, 92 günlük 2.000 ve 20.000 TL kazanın! Birikimleriniz hiç bu kadar değerlenmemişti!

Türkiye'de uygulanmaya başlayan kur korumalı TL vadeli mevduat sistemi sonrasında bir yandan kurda düşüş yaşanırken, diğer yandan bankaların normal vadeli mevduat hesaplarında faiz oranları artış göstermeye başladı. Yüksek oranları ile dikkat çeken mevduat hesapları TL birikimleri için vatandaşlara en yüksek kazanç oranlarını sunuyor. ING, Alternatif Bank, Fibabanka, TEB ve diğer birçok banka, 32 günlük mevduat faiz getirisini yükseltti.

takvim.com.tr
29.12.2021 09:33 - Son Güncelleme: 29.12.2021 09:34
Para parayı çeker! Bekleyene daha fazla para! 32, 92 günlük 2.000 ve 20.000 TL kazanın! Birikimleriniz hiç bu kadar değerlenmemişti!
Türkiye'de uygulanmaya başlayan kur korumalı TL vadeli mevduat sistemi sonrasında bir yandan kurda düşüş yaşanırken, diğer yandan bankaların normal vadeli mevduat hesaplarında faiz oranları artış göstermeye başladı.
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Para parayı çeker! Bekleyene daha fazla para! 32, 92 günlük 2.000 ve 20.000 TL kazanın! Birikimleriniz hiç bu kadar değerlenmemişti!

Yüksek oranları ile dikkat çeken mevduat hesapları TL birikimleri için vatandaşlara en yüksek kazanç oranlarını sunuyor. ING, Alternatif Bank, Fibabanka, TEB ve diğer birçok banka, 32 günlük mevduat faiz getirisini yükseltti.

Para parayı çeker! Bekleyene daha fazla para! 32, 92 günlük 2.000 ve 20.000 TL kazanın! Birikimleriniz hiç bu kadar değerlenmemişti!

Bankalar Mevduat Yarışına Girdi! İşte En Yüksek Oranlar

Kur korumalı TL vadeli mevduat sistemi sonrasında bankalar yeni mevduat hesabını duyurmaya başladı. Bir yandan yeni sisteme göre bankacılık ve finans alanında yaşanan yenilikler, diğer yandan TL'nin döviz karşısında yeniden değer kazanması TL'ye olan ilgiyi artırmış durumda.

Para parayı çeker! Bekleyene daha fazla para! 32, 92 günlük 2.000 ve 20.000 TL kazanın! Birikimleriniz hiç bu kadar değerlenmemişti!

Tarihi bir değer kaybının ardından son haftada dolar karşısında yüzde 40'a yakın değer kazanan TL, bankaların yüksek faiz oranları ile vatandaşların da yeni yatırım araçlarına dönüşmüş durumda.

Para parayı çeker! Bekleyene daha fazla para! 32, 92 günlük 2.000 ve 20.000 TL kazanın! Birikimleriniz hiç bu kadar değerlenmemişti!

Vadeli mevduat hesaplarına olan ilginin artmasının ardından birikimlerini en yüksek faiz getirisi ile değerlendirmek isteyen birçok vatandaş en yüksek mevduat faiz oranına sahip banka araştırmasına da başladı.

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