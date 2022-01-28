Para muslukları açıldı! Piyango gibi zengin edecek! 45.000 TL’sini vadeli mevduata yatıran 32 ve 92 günde kaç para kazanacak?

Toplam Mevduat Büyüklüğü 209 Milyar Liraya Ulaştı!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yapılan açıklamada kur korumalı vadeli mevduat sistemine ilişkin yeni veriler açıklandı. Mevduat büyüklüğünün 209 milyar lira seviyesine geldiğini ifade eden Oktay, yeni yıldan bu güne kadar günlük ortalama olarak 7 milyar lira giriş yapıldığının da altını çizdi.