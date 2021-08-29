Para lazım olana olana en az 1000 en fazla 125.000 TL! Ne ek masraf ne de dosya ücreti! Akbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Enpara, CepteTEB

İhtiyacı imkan en az 1000 en çok 125 bin lira! Ne ek masraf ne de dosya ücreti! Acilen kullanmak üzere nakit para gereksinimi duyanların en çok tercih ettiği yöntemlerden birisi de gereksinim kredisi oluyor. Eşya alımı, borç ödeme, elektronik aygıt alımı gibi pek çok alanda kullanmak üzere nakit para gereksinimi olanlara 3 aya kadar ödemesiz dönemli krediler ise ilaç niteliğinde oluyor. Bazı bankalar dosya masrafı ya da masraf ödemesi almıyor. Bilindiği üzere salgın sürecinde 3 ay ertelemeli kredi üstünlüğü dikkatleri üstüne çekmişti. Bunun beraberinde normal ödemeli gereksinim kredisi fırsatları devam ediyor.