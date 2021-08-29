Para lazım olana olana en az 1000 en fazla 125.000 TL! Ne ek masraf ne de dosya ücreti! Akbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Enpara, CepteTEB
Para lazımsa 125.000 TL'ye kadar alabilirsiniz. Bazı kredi seçeneklerinde ek masraf derdi de yok. Günümüzde pek çok insan detaylı masraflar nedeniyle gereksinim kredisi çekme gereği duyuyor. Böyle dönemlerde de en ideal krediyi veren banka kuşkusuz en çok tercih edilen banka olarak karşımıza çıkıyor. Eşya, cep telefonu, beyaz eşya, mobilya, eğitim gibi alanlarda kullanmak üzere gereksinim kredisi çekecek olanlar ise sahip olunan fırsatları mercek altına alırken bankalar en ilgi çeken kampanyaları vererek müşteri kazanmak istiyor. Bu tarafta da dosya masrafı almayan, kefil aramayan bankalar sahip olunan.
İhtiyacı imkan en az 1000 en çok 125 bin lira! Ne ek masraf ne de dosya ücreti! Acilen kullanmak üzere nakit para gereksinimi duyanların en çok tercih ettiği yöntemlerden birisi de gereksinim kredisi oluyor. Eşya alımı, borç ödeme, elektronik aygıt alımı gibi pek çok alanda kullanmak üzere nakit para gereksinimi olanlara 3 aya kadar ödemesiz dönemli krediler ise ilaç niteliğinde oluyor. Bazı bankalar dosya masrafı ya da masraf ödemesi almıyor. Bilindiği üzere salgın sürecinde 3 ay ertelemeli kredi üstünlüğü dikkatleri üstüne çekmişti. Bunun beraberinde normal ödemeli gereksinim kredisi fırsatları devam ediyor.
ZİRAAT BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ
Ziraat Bankası'nda tüketici kredisi faiz oranı 1,55. Bankanın resmi internet sitesinde yer alan örnek hesaplamada 15 bin liranın 36 ay vade ile geri ödemesi aylık 574 lira oluyor.
ENPARA İHTİYAÇ KREDİSİ
Enpara.com'un yüzde 1,71 faiz oranıyla sağladığı kredi imkanı 75.000 TL 36 ay vadeli hesaplandığında aylık ödemesi 2.967,09 TL olarak karşımıza çıkıyor. Başvuruların değerlendirme sürecinin ardından onay aldığında kredi hemen hesaba yatırılacak.
VAKIFBANK 3 AY ERTELEMELİ KREDİ KAMPANYASI
Tüm ihtiyaçlarınız için 36 aya varan vadeler, cazip faiz oranları ve esnek ödeme seçeneğiyle kamu personeli, özel sektör çalışanları ve emekliler için İhtiyaç Kredisi Kampanyası tüm VakıfBank Şubeleri'nde. Üstelik cep telefonunuz aracılığıyla da İhtiyaç Kredisi Kampanyasına başvuru yapabilirsiniz.